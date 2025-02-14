TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢¸òÄÌµ¬À©¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Î´óÉÕ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

Àè·î28Æü¤Ëµ¯¤­¤¿È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ­±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤Î°ÂÈÝ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤ä¸òÄÌµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¬Ä¬»Ô¤Ë¤Ï¡Ö´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¤Ï¤­¤Î¤¦¤«¤é¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ»Ï©´ÙË×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´óÉÕ¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

´ü´Ö¤ÏÍè·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢´óÉÕ¤Ø¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

´óÉÕ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¸á¸å4»þÈ¾»þÅÀ¤Ç100Ëü±ßÍ¾¤ê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¬Ä¬»Ô¤Ï¡¢´ÙË×¤ÎÉüµì¹©»ö¤äº£¸å¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

È¬Ä¬»Ô¤Ï¡¢¡Ö»ÔÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ø´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£