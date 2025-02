宇多田ヒカル、写真集・写真展『NINE STORIES』の限定グッズ情報公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■大阪・万博記念公園 EXPO’70パビリオンにて『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』特別インスタレーションがスタート!

宇多田ヒカルの全国ツアー『SCIENCE FICTION TOUR 2024』を9人の写真家の視点で記録した写真集および写真展『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』の限定グッズ情報が公開された。

J.D.サリンジャーの短編小説から引用し命名された本プロジェクト『NINE STORIES』は、開催された9つの都市それぞれの物語を9人の写真家が紡ぎ、宇多田ヒカルのライブ・音楽を捉えるもの。

『NINE STORIES』の世界観を反映した限定グッズとして、各写真家によるフォトTシャツやトートバッグに加え、NINE STORIESフーディー、レンチキュラー仕様のフォトカードセットなど、多彩なラインナップが展開。さらに、Amazonでは限定のポストカードセット販売も決定。加えて、受注生産にて一部作品のアクリルブロックの販売も行われる。

各グッズは2月14日より予約販売を開始し、発売・発送は展示会がスタートする3月7日を予定。詳細はHIKARU UTADA Official Store、New Gallery Store、Amazonの特設サイトをチェックしよう。

※アクリルブロック(受注生産)は会期終了後に制作・発送を予定。

■写真集『NINE STORIES』BOX予約特典が解禁

写真集『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES BOX』の予約特典も解禁。HIKARU UTADA Official StoreおよびNew Gallery Storeにて9冊セット(BOX)を予約購入した人に「HIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Keychain」がプレゼントされる。詳細はHIKARU UTADA Official StoreおよびNew Gallery Storeの特設サイトをチェックしよう。

※予約特典は数量限定のため、なくなり次第終了。

※特典の対象はBOXセット予約購入者のみ。

■大阪・万博記念公園 EXPO’70パビリオンにて『NINE STORIES』特別インスタレーションがスタート

2月14日より『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』特別インスタレーションが万博記念公園 EXPO’70パビリオンにてスタート。写真集『NINE STORIES』の刊行に先駆けた、初のインスタレーションとなり、会場では、写真集にも収録される作品のインスタレーションを楽しむことができる。一部初公開となる写真作品も含まれているので、ファンは要チェックだ。

イベント情報

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』特別インスタレーション

02/14(金)~02/24(月・祝)大阪・万博記念公園 EXPO’70パビリオン

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』

03/07(金)~03/30(日) 東京・New Gallery

書籍情報

2025.03.21 ON SALE

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES』

写真家:木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳

『NINE STORIES』特設サイト

https://newgallery-tokyo.com/ninestories

展示詳細はこちら

https://newgallery-tokyo.com/ninestories_exhibition

HIKARU UTADA Official Store

https://store.hikaruutada-tour-official.com/

New Gallery Store

https://newgallery-tokyo.com/store/ninestories

Amazon

https://www.amazon.co.jp/b?node=204649410051

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/