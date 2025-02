補助金活用でリース料金の負担を軽減！レイテック／IBeeT「蓄電池リースサービス」

レイテックはIBeeTと連携し、ZEH住宅やマンション向けに蓄電池リースサービスの提供を開始します。

レイテックはIBeeTと連携し、ZEH住宅やマンション向けに蓄電池リースサービスの提供を開始。

このサービスでは、住友電工製蓄電池を活用し、ZEHマンションや住宅デベロッパーに向けに実質0円で導入可能なリースサービスを提供します。

これにより、従来一般家庭を対象にしていた蓄電池のリースサービスが、新たに成長が期待される市場であるZEHマンション分野へと拡大されます。

ZEHマンション市場では、省エネ性能向上やカーボンニュートラル達成に向けた取り組みが進む一方で、高額な初期投資や蓄電池の管理コストが課題とされています。

このサービスは、これらの課題解決に向けた新しいソリューションであり、リース形式で導入コストを抑えることで、より多くの家庭や集合住宅での導入が可能となり、持続可能なエネルギー利用を推進します。

また、ZEH住宅やマンション向けに特化したモデルは、再生可能エネルギーの有効活用を通じて、エネルギー自給自足型の社会づくりにも貢献します。

■蓄電池リースサービスの特徴

1. 実質負担無くリース利用が可能に

補助金活用と電気代削減メリットを合わせることで、蓄電池のリース導入費用が実質0円となります。

この仕組みは、ユーザーの蓄電池導入ハードルを下げ、蓄電池利用促進へつながります。

さらに、業界最小・最軽量の住友電工製蓄電池は、設置場所の制約を大幅に緩和し、自由度の高いデザインを可能にします。

省スペースながら高性能なエネルギー管理を実現し、スマートハウスや環境配慮型住宅の構築を支援します。

2. 市場連動電力プラン(上限付き)を採用

市場価格が低い時間帯に電気を充電、高い時間帯に放電することで、電気代節約を図ります。

また、電力量料金に上限を設けることにより、市場連動型プランのメリットを生かしつつ市場急騰時の電気料金の大幅な上昇リスクにも対応したプランとなっています。

3. 災害時の安全性向上

災害時には非常用電源として機能し、停電時にもエネルギーを迅速に供給します。

住友電工製蓄電池を活用した自己完結型エネルギーシステムは、災害リスクへの備えを強化し、生活者の安心・安全な暮らしを支えます。

デベロッパーにとっても災害対策の付加価値として有効です。

