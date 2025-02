オープニングイベントに幸巴登場！城島高原パーク「シューティングシアター XDダークライド」

城島高原パークは、西日本初登場となるTRIOTECH社の3Dインタラクティブシューティングライド「シューティングシアター XDダークライド」を2025年3月1日(土)にオープンします。

城島高原パーク「シューティングシアター XDダークライド」

城島高原パークは、西日本初登場となるTRIOTECH社の3Dインタラクティブシューティングライド「シューティングシアター XDダークライド」を2025年3月1日(土)にオープン。

「シューティングシアター XDダークライド」は大迫力の3Dグラフィック映像に連動するモーションシートに座り、リアルに振動する光線銃でターゲットを狙い撃つアトラクションです。

オープニングイベントといたしまして、3月1日(土)は人気インフルエンサー幸巴(ゆきともえ)さんが来園します。

さらに3月1日(土)と2日(日)は利用者全員に次回使える入園無料券付き『スクラッチカード』がプレゼントされます。

スクラッチカードで当たりがでると『のりものパス券』や『オリジナルネックストラップ』を差し上げます。

また3月15日(土)〜5月6日(火・振)にはパーク周遊型の「KIJIMAナゾときスタンプラリー」、オリジナルストーリーのヒーローショーも開催します。

《新アトラクション》

■シューティングシアター XDダークライド

「シューティングシアター XDダークライド」は大迫力の3Dグラフィック映像に連動するモーションシートに座り、リアルに振動する光線銃でターゲットを狙い撃つアトラクションです。

プレイ終了後にはハイスコアのプレイヤーがスクリーンに表示されます。

オープン:2025年3月1日(土)10:00

利用料金:700円 のりものパス券利用可

所要時間:約8分

利用制限:身長100cm以上かつ小学生以上、

100cm以上の未就学児は中学生以上の同伴で利用可能

ロゴ

■オープニングイベント

(1)人気インフルエンサー幸巴さん来園

開催日時:2025年3月1日(土)10:00予定

内容 :元アイドルで大分在住の人気インフルエンサー 幸巴さんが

オープニングを盛り上げます。

人気インフルエンサー 幸巴さん

(2)入園無料券付きスクラッチカードプレゼント

開催日:2025年3月1日(土)、2日(日)

内容 :「シューティングシアター XDダークライド」利用者全員に

次回使える入園無料券付き『スクラッチカード』をプレゼント。

「のりものパス券」や「オリジナルネックストラップ」が当たります。

(3)人気投票により上映作品を決定

期間:2025年3月1日(土)〜9日(日)の9日間

内容:この期間だけの特典で日替わり4作品(全8作品)のプレイが可能となり、

お客様の人気投票により3月10日からの作品を決定します。

《イベント》

◆KIJIMAナゾときスタンプラリー

パーク周遊型のスタンプラリーに謎解きをプラス。

楽しく謎を解きながらスタンプを全て集めて最終目的地をめざせ!参加者には「城島高原パークオリジナルクリアファイル」をプレゼント。

見事ゴールできた方は、「Amazonギフトカード」「のりものパス券」などが当たる抽選に応募できます。

期間 :2025年3月15日(土)〜5月6日(火・振)

※予定枚数に達した場合は期間中であっても終了します。

参加料金:100円 のりものパス券は利用できません

参加受付:ショップ「ジョリエ」

利用制限:小さなお子さまは保護者の方と一緒に楽しめます。

KIJIMAナゾときスタンプラリー

◆ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー スペシャルライブショー

50周年を迎えるスーパー戦隊シリーズの新たなスーパー戦隊『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』!

動物や恐竜=《獣(けもの・ジュウ)》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語です。

城島高原パークでは『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の完全オリジナルのショーが楽しめます。

“ナンバーワン”を目指すヒーローたちを城島高原パークで応援してください!

ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー

開催日時:2025年3月16日(日)、30日(日)、4月6日(日)、5月18日(日)、25日(日)

(1)11:00 (2)14:00

会場 :フェスティバルホール(屋内)

観覧料金:前売券500円(当日券600円) 3才より有料、パーク入園料は別途必要

※購入時に座席指定ができます。

座席は長ベンチで背もたれはありません。

会場は階段状のため、車椅子・ベビーカーのまま観覧はできません。

※2才以下は無料ですが、膝の上など保護者の座席を共有いただきます。

2才以下であっても座席を必要とする場合は

チケットをお買い求めください。

購入方法:【前売券】

電子チケットアソビューにて開催日前日の23:59まで販売します。

販売開始日は城島高原パークHPで確認してください。

決済方法はクレジットカードのみとなります。

キャンセルによる返金は一切できません

(主催者が開催中止する場合を除く)。

【当日券】

パーク開園時間より、会場入口にて販売します。

(決済は現金のみ)

前売券が完売している場合は、当日券の販売はありません。

※料金は全て税込みです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オープニングイベントに幸巴登場!城島高原パーク「シューティングシアター XDダークライド」 appeared first on Dtimes.