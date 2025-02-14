¥Ñ¥êºß½»¡¦ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¥¢¥Ê¡¢7Ç¯Á°¤ÎÄ¹½÷¤ò´é½Ð¤·¸ø³« ¼«¿È¤Î¤ª²¼¤¬¤êÃåÍÑ¡ÖÂ©¤ò°û¤à¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/14¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ºß½»¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£13ºÐ¤Îº¢¤ÎÄ¹½÷¤ò´é½Ð¤·¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¥¢¥Ê¡¢¤ª²¼¤¬¤ê¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹Ãå¤³¤Ê¤¹13ºÐÅö»þ¤ÎÄ¹½÷
ÃæÂ¼¤Ï¡Ö³Î¤«2012Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ë¤âÃå¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº°¿§¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÄ¹ÃË¤È¼¡½÷¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤«¤é£·Ç¯Á°¡¢Åö»þ13ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ËÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤òÄ¹½÷¤ËÃå¤»¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò´é½Ð¤·¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤ÎÄ¹½÷¤Ï¼êµÓ¤¬¥¹¥é¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¡£13ºÐ¤Ê¤¬¤é¤âÃæÂ¼¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þÍ§Ã£¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ËÃå¤Æ¹Ô¤¯Éþ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇº¤àÄ¹½÷¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÎÉ¤¤¤«¤â¡ª¡×¤ÈÂß¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¡Ø¤È¤¦¤È¤¦¡¢»ä¤ÎÉþ¤òÃå¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø¤¤ã¡¼²Ä°¦¤¤ »÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Á¡Ù¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ä¤Ë¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤Î»þ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½Õ¤Ë¤Ï21ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Î¡¢13ºÐ¤Î»þ¤Î¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¼¤«¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÂçÊÑÈþ·Á¤Ê¤ª¾îÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ï¥Ã¤ÈÂ©¤ò°û¤à¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÂ¼¤Ï1999Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¡£2001Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¼Â¶È²È¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ë¥È»á¤È·ëº§¤·¤¿¡£1ÃË2½÷¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯À¸³è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¥¢¥Ê¡¢¤ª²¼¤¬¤ê¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹Ãå¤³¤Ê¤¹13ºÐÅö»þ¤ÎÄ¹½÷
¢¡ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡¢13ºÐÅö»þ¤ÎÄ¹½÷¤ò´é½Ð¤·¤Ç¸ø³«
ÃæÂ¼¤Ï¡Ö³Î¤«2012Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ë¤âÃå¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº°¿§¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÄ¹ÃË¤È¼¡½÷¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤«¤é£·Ç¯Á°¡¢Åö»þ13ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ËÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤òÄ¹½÷¤ËÃå¤»¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò´é½Ð¤·¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤ÎÄ¹½÷¤Ï¼êµÓ¤¬¥¹¥é¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¡£13ºÐ¤Ê¤¬¤é¤âÃæÂ¼¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ÎÈþËÆ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÂçÊÑÈþ·Á¤Ê¤ª¾îÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ï¥Ã¤ÈÂ©¤ò°û¤à¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÂ¼¤Ï1999Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¡£2001Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¼Â¶È²È¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ë¥È»á¤È·ëº§¤·¤¿¡£1ÃË2½÷¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯À¸³è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û