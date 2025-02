東京ディズニーランドでは、2025年4月8日(火)より新たなキャラクターと惑星が登場する「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」スペシャルバージョンを開催!

追加シーンのドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するキャラクター「グローグー」がデザインされたピンバッジなどが登場します☆

発売日:2025年4月7日(月)

販売店舗:東京ディズニーランド®コズミック・エンカウンター

東京ディズニーシー®の販売店舗については東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトおよび、東京ディズニーリゾート・アプリをご確認ください

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

東京ディズニーランドの「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」では、4月8日(火)から6月30日(月)までの間、ディズニープラス人気シリーズ『スター・ウォーズ:アソーカ』『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』『マンダロリアン』に登場するキャラクターや惑星のシーンが追加されたスペシャルバージョンを期間限定で実施します。

ピンバッジA

価格:1,200円

「グローグー」デザインのピンバッジ。

にっこり笑った「グローグー」のお顔と、“WILD CHILD”の文字がデザインされています。

ピンバッジB

価格:1,200円

「グローグー」デザインのピンバッジ。

ホバリングプラムから身を乗り出したかわいいデザインです☆

ピンバッジC

価格:1,200円

「グローグー」と「R2−D2」デザインのピンバッジ。

シリーズを代表するかわいいキャラクターの共演です☆

マグカップ

発売日:2025年4月3日

価格:2,000円

「ハン・ソロ」と「チューバッカ」デザインのマグカップ。

手前に大きく描かれたミレニアムファルコンやバックで宙を舞うXウイングもポイント。

反対側には反乱同盟軍のエンブレムが大きく描かれています。

ライトセーバー

発売中

価格:各1,400円

「スター・ウォーズ」シリーズを代表するアイテムのひとつ、ライトセーバー。

ブルーのカラーと、

赤いカラーのライトセーバーが発売中。

ジェダイになりきれるグッズです。

かわいいグローグーデザイン!

東京ディズニーランド/スター・ウォーズ 実写ドラマシリーズ「マンダロリアン」グッズの紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

© Disney ©Disney ©&TMLucasfilm Ltd.

