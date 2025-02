東京ディズニーランドでは、新たなキャラクターと惑星が登場する「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」スペシャルバージョンを開催!

期間限定で2025年4月8日(火)よりスタート。

アソーカ・タノ、キャシアン・アンドー、マンダロリアンらが登場します☆

東京ディズニーランド「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」スペシャルバージョン

東京ディズニーランドの「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」では、4月8日(火)から6月30日(月)までの間、ディズニープラス人気シリーズ『スター・ウォーズ:アソーカ』『スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー』『マンダロリアン』に登場するキャラクターや惑星のシーンが追加されたスペシャルバージョンを期間限定で実施します。

また、イクスピアリのでは、「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」のスペシャルバージョンに先駆けて、過去の「スター・ウォーズ』作品の上映を実施します。

今回新たに登場するキャラクター、アソーカ・タノはのちにダース・ベイダーとなるアナキン・スカイウォーカーの生涯唯一の弟子であり、元ジェダイの戦士。

また、キャシアン・アンドーは冷静沈着な情報将校であり反乱軍の英雄、

マンダロリアンはフォースの力を秘めた特別な子どもであるグローグーと旅をする孤高の賞金稼ぎです。

スペシャルバージョンでは、途中そんな彼らのうち誰からかの通を受け、これまで訪れることのなかった惑星シートスの上空を巨大学宙クジラのパーギルの合間を縫って飛行し、銀河系にある日的地を目指します。

ドラマシリーズのファンの方はもちろんのこと、スリリングで予測不能な旅は、ドラマシリーズをご覧になっていない方でも存分にお楽しみいただけます。

新たな宇宙旅行にどうぞご期待ください。

また、東京ディズニーランドでは、『マンダロリアン』に登場するキャラクター「グローグー」がデザインされたピンバッジを4月7日(月)より販売します。

「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」スペシャルバージョンの思い出にぴったりなグッズです。

『スター・ウォーズ』映画シリーズ 期間限定上映

舞浜駅前の商業施設イクスピアリにある映画館シネマイクスピアリでは、2025年4月8日(火)から実施する「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」のスペシャルバージョンに先駆けて、過去の「スター・ウォーズ』作品の上映を実施します。

また、館内では上映作品のポスターやBGMが、映画「スター・ウォーズ」の世界を盛り上げます。

2025年3月7日(金)から3月9日(日)までの間、キャシアン・アンドーが登場する映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』2025年4月15日(火)から4月20日(日)までの間、『スター・ウォーズ』映画シリーズ “エピソード1から9”まで全9作品を一挙上映

マンダロリアン&グローグー、アソーカらが登場!

東京ディズニーランド「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」スペシャルバージョンの紹介でした☆

※内容は、予告なく変更になる場合があります。また、グッズは品切れや販売終了となる場合があります。

※スペシャルバージョン終了後、今回登場する新たなキャラクターと惑星のシーンは、既存のランダムに選択される冒険のシーンに加わります。

※「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」は、株式会社ジェーシービーが提供しています。

© Disney ©&TM Lucasfilm Ltd.

