¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬£³·î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£²£¸¿Í¤òÈ¯É½¡¡ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊå¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«½Ö¡¢ËüÇÈÃæÀµ¤é
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£³·î£µ¡¢£¶Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ£Ö£Ó¥ª¥é¥ó¥À¡×¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼£²£¸Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡Ö½éÁª½Ð¤¬£²£°Ì¾¤Û¤É¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡££×£Â£Ã¤Þ¤Ç¤â¤¦£±Ç¯¼å¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤Èº£²ó¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòÇ¯£±£±·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤«¤é¤Î²ÝÂê¤ò¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¤âÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¡ÊÀïÎÏ¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½©¤Ë¤Þ¤¿¶¯²½»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï£³·î£µÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ò¡ÖµÜ¾ëÅê¼ê¡×¡¢£¶Æü¤ò¡Ö¼ï»ÔÅê¼ê¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÚÅê¼ê¡Û¡ù¾ï¹±©ÌéÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¡ùÔÏ¹¾ÆØºÈ¡Ê¹Åç¡Ë¡ùÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¡ù¶¶ËÜÐÒ¼ù¡ÊÃæÆü¡Ë¡ùÁ¾Ã«Î¶Ê¿¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡ùÂçÄÅÎ¼²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡ù¿ù»³°ì¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡ùºØÆ£Í§µ®ºÈ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡ù²ÏÌîÎµÀ¸¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¼ï»ÔÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡ËµÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ëº£°æÃ£Ìé¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡¡¡ÚÊá¼ê¡Û¡ù´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë»³ËÜÍ´Âç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡ù³¤ÌîÎ´»Ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¡ÚÆâÌî¼ê¡ÛµÈÀî¾°µ±¡Êµð¿Í¡ËÂç»³ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¡ù¿¹·ÉÅÍ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡ùÌðÌî²íºÈ¡Ê¹Åç¡Ë¡ùÄ¹²¬½¨¼ù¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡ùÂÀÅÄÌº¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡ù¹À¥Î´ÂÀ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¡Ú³°Ìî¼ê¡Û¡ù³á¸¶¹·´õ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡ùºÙÀîÀ®Ìé¡ÊÃæÆü¡ËËüÇÈÃæÀµ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡ù¿åÃ«½Ö¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡ù¹âÉô±ÍÅÍ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡ù¤Ï½éÂåÉ½¡Ë