【「アストロボット」アップデート】2月13日~3月13日 毎週木曜日22時実施

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5用アクション「アストロボット」の新規コンテンツを2月13日から3月13日にかけて段階的に実装する。

今回のアップデートでは、新たに「極寒!ドッカン基地」、「巨大イガイガ群生地」といった計5つのステージが登場。新ステージは2月13日から毎週木曜日22時に配信される予定で、全て無料で楽しめる。

各ステージではそれぞれ1体の新しいスペシャルボットが救出を待っているという。なお、新ステージをプレイするにはゲーム本編をクリアしておく必要がある。また、PS5 Proでは”安定した60FPSと最高の解像度”でプレイできるようになるアップデートが行なわれる。

□PSブログ 2025年2月14日のページ

アップデートスケジュール

【Astro Bot Add-On - Tick-Tock Shock | PS5 Games】2月13日(木):極寒!ドッカン基地 2月20日(木):巨大イガイガ群生地 2月27日(木):飛べ!風雲ロケット 3月6日(木):びっくりドクロキャッスル 3月13日(木):ころころ神殿コロガンティス

