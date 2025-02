PUSHIMが開催する25周年アニバーサリーツアー「PUSHIM 25th Anniversary Tour 2025 with HOME GROWN」の東京公演ゲストが発表された。ツアーは5月25日、埼玉公演を皮切りに、東名阪を駆け巡る。豪華ゲスト第一弾として名を連ねたのは、昨年「Untitled feat. PUSHIM, DABO」をリリースし大きな話題をさらったAIとDABO。「ワレバ」をベースに、PUSHIMの名曲「I Wanna Know You (J.J remix)」をリテイクした音源は、新しさと懐かしさが共鳴する極上のマッシュアップに仕上がっている。さらに、プライベートでも付き合いの長いRUDEBWOY FACE、AKANE、RUEEDの参加が決定。歴戦の戦友たちが、PUSHIMの25周年を最高潮に盛り上げる。

また、25周年を祝して、PUSHIMの時代を築いた名曲12曲の公式版ミュージックビデオがPUSHIM YouTubeチャンネルにて遂に初公開される。「a song dedicated」「FOREVER」といった不朽の名曲に加え、デビュー曲の 「Brand New Day」「RAINBOW」「I Wanna Know You」などのファンの心を揺さぶり続けるビッグチューンが公式版で楽しめる。さらに2月1日には待望の新譜「REGGAE BOOM BAP」とミュージックビデオをリリース。Magnum RecordのKilla Namiが手掛けた極上のビートに、PUSHIMがセトウチミュージックファクトリーと共に魂を込めたBIG TUNEをドロップ。「君も一人じゃない…」今を生き抜くすべての人々に贈る、力強く心に響くアンセム。レゲエの枠を超えたサウンドとリリックで、新たな名曲となっている。<ツアー情報>PUSHIM 25th Anniversary Tour 2025 with HOME GROWNツアー詳細: http://pushim.com/news/3544 -SAITAMA-2025年5月25日(日)HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3OPEN 16:30 | START 17:30チケット情報全立見¥6,800 *税込/Drink代別※年齢制限:未就学児童入場不可-AICHI-2025年5月30日(金)名古屋ダイアモンドホールOPEN 18:00 | START 19:00チケット情報VIP席¥25,000 *特典付き *税込/Drink代別指定席¥8,000 *税込/Drink代別※年齢制限:保護者1名につき3歳以下の乳幼児1名まで保護者のひざの上なら無料、2名以上及び4歳以上チケット必要-OSAKA-2025年6月8日(日)ZEPP NAMBAOPEN 16:30 | START 17:30-TOKYO-2025年6月20日(金)ZEPP DIVERCITYOPEN 18:00 | START 19:00GUEST: AI、DABO、RUDEBWOY FACE, AKANE, RUEEDチケット情報【VIP席】\25,000【S席】\10,000【A席】\8,000【A席 グループ割(4枚)】\24,000【2階A席(着席指定)】\8,000【2階A席グループ割(4枚/着席指定)】\24,000【1F親子割】大人\8,000 子供\4,000【2F親子割 (着席指定)】大人\8,000 子供\4,000*税込/Drink代別※4枚1組のチケットはドリンク代は4名分必要になります。<リリース情報>PUSHIM「REGGAE BOOM BAP」2月1日音源配信Produced by Setouchi Music FactoryArranged by KILLA NAMIRiddim by KILLA NAMIMixed by SqueezeohyeahMastering Engineer Ryoji Hata音源配信リンク: https://linkco.re/3TTFH0YTHP http://pushim.com