ÂæÏÑÂåÉ½¡¢´Ú¹ñ¥í¥Ã¥Æ¤ËÏ¢¾¡ ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶æÆÀ»¤¬1²óÌµ¼ºÅÀ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÌîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂæÏÑÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î¶¯²½»î¹ç2ÀïÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢7¡Ý3¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
12Æü¤Î1ÀïÌÜ¤Ë¤Ï4¡Ý3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿ÂæÏÑ¡£¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤Ë2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó²ó¤ÈÏ»²ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1ÅÀ¤òµó¤²Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£È¬²ó¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¢Åý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÎÓ²Â°Þ¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤äÁê¼ê¤ÎË½Åê¤Ê¤É¤Ç°ìµ¤¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯¾¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶æÆÀ»¡ÊÂæÏÑÌ¾¡§½ùæÆÀ»¡¢19¡Ë¤¬Ï»²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÂ®146¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É´Ú¹ñ¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
ÂæÏÑ¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬Àï¤¦WBCÍ½Áª¤Ï21¡Á25Æü¤ËÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÇ¯¤ÎËÜÀï¤Ë½Ð¤ë¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
12Æü¤Î1ÀïÌÜ¤Ë¤Ï4¡Ý3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿ÂæÏÑ¡£¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤Ë2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó²ó¤ÈÏ»²ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1ÅÀ¤òµó¤²Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£È¬²ó¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¢Åý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÎÓ²Â°Þ¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤äÁê¼ê¤ÎË½Åê¤Ê¤É¤Ç°ìµ¤¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯¾¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶æÆÀ»¡ÊÂæÏÑÌ¾¡§½ùæÆÀ»¡¢19¡Ë¤¬Ï»²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÂ®146¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É´Ú¹ñ¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
ÂæÏÑ¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬Àï¤¦WBCÍ½Áª¤Ï21¡Á25Æü¤ËÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÇ¯¤ÎËÜÀï¤Ë½Ð¤ë¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë