さまざまな音楽ジャンルから集ったアーティストたちがフル・オーケストラとともにパフォーマンスする『Love with the orchestra (旧タイトル:Love from Orchestra)』が、3月9日に東京オペラシティコンサートホールで開催される。昨年の公演に出演した20th Centuryの井ノ原快彦が、今回はキュレーターとしても参加することが決定した。これまで大きく語られることはなかったが、音楽の造詣に深く、特に、昭和歌謡、フォーク、ロック、CITY POPなど、新旧の邦楽についての深い知識と、プライベートでは人知れず神出鬼没の和モノDJとして活躍する一面もある井ノ原。再びオーケストラの調べと共に、今一番聴きたい、共演してみたい女性アーティストに出演をオファーした。

参加アーティストは、BEYOOOOONDS、柴田聡子、坂本美雨、佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)。さらに、後日スペシャルゲストが発表される予定だ。■井ノ原快彦 コメントV6でデビューして今年で歌手生活30年を迎えます。改めて音楽に向き合い、初心に戻って、新たな一歩を踏み出したいと思います。そしてこの度、すてきな女性アーティストのみなさんと、フルオーケストラで共演させていただきます。力を合わせて最高な一日にしたいと思います。3月9日、是非、オペラシティですてきな時間をお過ごしください。■BEYOOOOONDS コメントBEYOOOOONDSの小林萌花です。この度はBEYOOOOONDSの楽曲をオーケストラ編成で、そして東京オペラシティという素晴らしいホールで皆さんにお届けできることをとても光栄に思います。クラシック編成にぴったりなものから意外なものまで、幅広いジャンルの楽曲をいつもと違うクラシックホールの響きやオーケストラの音色と共にパフォーマンスさせていただきます。ポップスもクラシックも愛する私たちだからこそできるステージを、ぜひお楽しみください!■柴田聡子 コメント初めまして。柴田聡子と申します。この度はLove with the orchestraに参加させていただけること、ほんとうにうれしく、感謝ばかりです。頑張ります!どうぞよろしくお願いいたします!■坂本美雨 コメントグランドフィルハーモニック東京さんと初めてご一緒させていただくことになり、とても楽しみにしています。井ノ原さん始め、出演者の皆さんと共に色彩豊かな音楽の時間を作りたいと思います。■佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)コメントまたこうして素晴らしいみなさんとご一緒させていただけるのとってもうれしいです!オーケストラのみなさんの演奏で歌わせていただくのは前回もとっても緊張したのですが、一緒にコールをしてくださったりファンのみなさんのサイリウムなどもあたたかく受け入れてくださって、とても楽しめました!今回もあーりんらしいパフォーマンスをみなさんに楽しんでいただけるように頑張りますっ。よろしくお願いします!公演名称: Love with the orchestra - INOhara and Women's -開催日時: 3月9日(1)開場 後2:30 / 開演 後3:00 (2)開場 後6:30 / 開演 後7:00会場: 東京オペラシティコンサートホール(東京都新宿区西新宿3-20-2)出演:<キュレーター> 井ノ原快彦<参加アーティスト>BEYOOOOONDS柴田聡子坂本美雨佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)<スペシャルゲスト> 後日発表予定<指揮> 辻博之<管弦楽> グランドフィルハーモニック東京