横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの、花束がお部屋に用意されている宿泊プラン「‟Letter Bouquet” - フラワーメッセージ・エクスペリエンス」の予約受付がスタート!

結婚記念日などの特別な日に、横浜の美しい景色を眺めながら過ごす大切な人とのアニバーサリーをドラマティックに演出してくれます☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「‟Letter Bouquet” - フラワーメッセージ・エクスペリエンス」

料 金:1泊朝食付きプラン 27,456円(税・サ込)〜 (ラグジュアリーフロア)/31,922円(税・サ込)〜(クラブフロア)

※2名1室の場合の1名あたりの料金

期間:2025年2月14日(金)〜9月30日(火)

プラン内容:

・オールデイダイニング「コンパス」での※‟神奈川朝食”

・レターブーケの花束、メッセージカード(伝えたメッセージを元にオリジナルの花束が作成されます)

・オプションとして、アニバーサリーケーキやルームサービスディナー等

※神奈川朝食:神奈川県の良質食材を厳選し、新鮮な海の幸や旬の野菜など、シェフが厳選した素材にこだわった朝食。

3月20日(木)までは「コンパス」改装工事中のため、ラウンジ「シーウインド」(2F)で楽しめます。

実施ホテル:横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに、誕生日やプロポーズなどの記念日に伝えたいメッセージから作られる花束をお部屋に用意してもらえる宿泊プラン「‟Letter Bouquet” - フラワーメッセージ・エクスペリエンス」が登場!

お部屋を予約する際に大切な方へ贈るメッセージから選んだ「花言葉」をもとに、フローリストが特別な日に相応しいオンリーワンの花束が作成されます。

オリジナルメッセージと共にお部屋に用意してくれる宿泊プランです。

お誕生日やプロポーズ、結婚記念日など美しい花束を手配したいと考える方にはもちろん、人生の大切な瞬間に伝えたい想いを花束に込めて、唯一無二のギフトとしてお部屋にお届け。

横浜の美しい景色を眺めながら、大切な人とのアニバーサリーをドラマティックに演出してくれます。

素敵な思い出を彩る花束と共に、お部屋でゆっくりと過ごしたい方には、ルームサービスでのアニバーサリーディナーやワインを、またお祝いのケーキなどオプションメニューも組み合わせたステイプランも可能です。

記念日には大切な方と横浜を訪れ、風光明媚な街並みをゆっくりと散策した後、ホテルの客室から横浜の夜景を眺めながら、特別な一日を締めくくる瞬間に登場するサプライズブーケ。

贈る方の温かな想いをカタチにした特別な花束‟Letter Bouquet”で、記憶に残るアニバーサリーのひとときが過ごせます☆

「Letter Bouquet(レターブーケ)」について

公益財団法人横浜市観光協会が展開する、記念日向けの花のプラン「Letter Bouquet(レターブーケ)」

横浜ベイシェラトンホテルの「‟Letter Bouquet” - フラワーメッセージ・エクスペリエンス」も、このプランに参画した宿泊プランです。

パートナーとの特別な日にぴったりの、横浜の美しい景色がロマンチックな花束付き宿泊プラン!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの宿泊プラン「‟Letter Bouquet” - フラワーメッセージ・エクスペリエンス」は、2025年2月14日(金)から9月30日(火)まで利用できます。

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

※写真はイメージです

