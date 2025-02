ディズニーの物語をモチーフとしたブライダルジュエリーを展開する「セント・ピュール」

セント・ピュールから、ディズニーアニメーション映画『塔の上のラプンツェル』モチーフの『Tangled』ラプンツェル ブライダルコレクション4th seasonが発売されます☆

セント・ピュール ディズニー『塔の上のラプンツェル』ブライダルコレクション『Tangled』4th season

発売日:2025年2月14日(金)

ラインナップ:限定品エンゲージリング1本/定番品エンゲージリング3本/マリッジリング3ペア/プチペンダント1本

販売店舗:https://www.saintepure.co.jp/bridal/rapunzel/

新しい世界へ飛び出す勇気のすばらしさが描かれる、美しく感動に満ちた『Tangled(塔の上のラプンツェル)』

ディズニーアニメーション『Tangled』ラプンツェル ブライダルコレクションは、今回で4th seasonを迎えます。

3rd seasonの数量・期間限定エンゲージリングは、販売期間を半年以上残しながらも早期完売。

さらに、定番品の鍛造マリッジリングとエンゲージリングの3点セット展開も人気を博しています。

コレクションの魅力は、物語の世界観を各所に施しながらも、決して派手ではないデザイン。

鍛造製法を採用したマリッジリングは、硬度があり日常に取り入れやすく、また定番エンゲージリングはダイヤモンドサイズを0.1ctを基本仕様とし、サイズ感・価格共に人気を得ています。

4th season限定品エンゲージリング「Blooming Heart-初めてのときめき-」

価格:297,000円(税込)〜(グレードアップ&0.3ct対応可)

仕様:K18PG ダイヤモンド0.2ct G-SIupEXH&C/メレダイヤモンド2石/アメジスト2石

販売本数:210本

髪を結ってもらい小花で飾り付けをした「ラプンツェル」が、「ユージーン」と町で楽しい時を過ごすシーンをイメージした「Blooming Heart-初めてのときめき-」

ディズニープリンセス「ラプンツェル」のかわいらしい三つ編みヘアがリング全体で表現された、物語の世界観あふれる限定デザインです。

センターダイヤモンドを、お花型の石座で包み込むようにセッテイングすることで、華やかさが際立ちます。

※同じ価格でアメジストをホワイトダイヤモンドに変更可

※マテリアルは、K18YG・K18PG・PT950選択可

※リング内側にリファレンスNO. 入り

定番品「One Wish -ひとつの願い-」

仕様・価格:

(上)エンゲージリング K18PG センターダイヤモンド 0.1ct G-SIup EX H&C 198,000円(税込)〜 ※グレードアップ/0.2ct・0.3ct対応可

(中)マリッジリング K18PG メレダイヤモンド1石¥115,500円(税込)

(下)マリッジリングPT950¥104,500円(税込)

誕生日の夜空に放たれる不思議な光を見に行きたいという「ラプンツェル」のたったひとつの願いをマリッジリングの1石のダイヤモンドとエンゲージリング側面に隠されたティアラに託したモデル。

シンプルなデザインに、キラキラのテクスチャーがかわいいマリッジリングと、つい重ね着けしたくなるボリューム感(0.1ct〜)のエンゲージリングがぴったり合うセットリングです。

※マリッジリングは無料で規定のテクスチャーへ変更可

※マテリアルは、K18YG・K18PG・PT950選択可

定番品「Shining World -輝く世界-」

仕様・価格:

(上)エンゲージリング K18PG センターダイヤモンド 0.1ct G-SIup EX H&C 198,000円(税込)〜(グレードアップ/0.2ct・0.3ct対応可)

(中)マリッジリング K18PG メレダイヤモンド1石 100,000円(税込)

(下)マリッジリングPT950 99,000円(税込)

「ユージーン」と共に新しい世界に踏み出し、初めての自由、自分自身の真実を手に入れた「ラプンツェル」

マリッジリングの2石のダイヤモンドでふたりが力を合わせて冒険に立ち向かう姿をイメージしたリングです。

エンゲージリング側面には塔の窓をイメージし、「ラプンツェル」が塔の外に飛び出すシーンを表現。

リング全体でラプンツェルの長い髪の毛を想わせる躍動感のあるフォルムが特長的なデザインです。

※マリッジリングは無料で規定のテクスチャーへ変更可

※マテリアルは、K18YG・K18PG・PT950選択可

定番品「Best day Ever -史上最高の日‐」

仕様・価格:

(上)エンゲージリング K18PG センターダイヤモンド 0.1ct G-SIup EX H&C 198,000円(税込)〜(グレードアップ/0.2ct・0.3ct対応)

(中)マリッジリング K18PG メレダイヤモンド1石 110,000円(税込)

(下)マリッジリングPT950 99,000円(税込)

※マリッジリングは無料で規定のテクスチャーへ変更可

※マテリアルは、K18YG・K18PG・PT950選択可

物語の中でもっともロマンティックなシーンである​夜空一面に灯籠が舞う光景をイメージした「Best day Ever -史上最高の日‐」

灯籠を手に小舟でふたりが向き合う姿をマリッジリングの舟型に留めた3石のダイヤモンドで、そこから空に放たれた無数の光がエンゲージリングのメレダイヤモンドでそれぞれ表現されたデザインです。

重ね着けすることでシーンが完成します。

定番品「Petit Pendant - 魔法の髪の毛 -」

価格:16,500円(税込)

仕様:SV925 キュービックジルコニア1石

チェーン長さ:40cm

「ラプンツェル」の長い魔法の髪の毛をイメージしたプチペンダント。

シンプルで身に着けやすいしずく型に、白色のキュービックジルコニアが輝きます。

ピンクゴールドカラーがラプンツェルを想わせるかわいらしい雰囲気は、プレゼントとしても喜ばれるデザインです。

完全オリジナルノベルティ&パッケージ

ディズニーアニメーション『Tangled』ラプンツェルブライダルコレクションを成約、購入された方限定のノベルティも多数展開。

『塔の上のラプンツェル』の世界観が盛り込まれた完全オリジナルグッズです。

ゴンドラ型リングピロー

リングを3点以上成約された方にプレゼントされるゴンドラ型リングピロー。

「ラプンツェル」の夢が叶うロマンティックなシーンをイメージしたゴンドラ型リングピローです。

老舗花屋の日比谷花壇が手がける色とりどりの花々がふたりのリングを彩ります。

ランプシェード

エンゲージリング、またはマリッジリングペアを成約でプレゼントされるランプシェード。

「ラプンツェル」の夢の象徴である灯籠がモチーフになっています。

エンゲージリングケース

内側に『塔の上のラプンツェル』ロゴが箔押しされたエンゲージリングケース。

『塔の上のラプンツェル』の世界観あふれるバイカラーの色使いと、レース張りの内装が素敵です。

マリッジリングケース

マリッジリングを成約された方にプレゼントされるオリジナルケース。

ケースの内側に、ゴンドラに乗って手を取り合う「ラプンツェル」と「ユージーン」がレイアウトされています。

4th season限定品エンゲージリング「Blooming Heart-初めてのときめき-」が210本限定で登場。

セント・ピュールの、ディズニーアニメーション『Tangled』ラプンツェル ブライダルコレクション4th seasonは、2025年2月14日より販売開始です☆

