1月末国内公募投信残高は前月比0.5％増の247.2兆円、1兆9970億円の流入

［東京 １４日 ロイター］ - 投資信託協会が１４日発表した１月の投信概況によると、１月末の国内公募投信の純資産残高は、前月比０．５％増の２４７兆２３２８億円。設定額から解約・償還額を差し引いた資金フローは１兆９９７０億円の流入だった。

１月末の私募を含む投信の銀行窓販残高は前月比０．１％増の１４７兆１３１８億３０００万円、銀行チャンネルの販売シェアは４０．３％、このうち、公募投信の残高は４８兆６７８０億９９００万円、販売シェアは１９．７％だった。

単位：ファンド数は本、その他は億円

投信協会のＵＲＬ https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/

タイプ 設定額 解約額 償還額 差引増減額 運用等増減額（収益分 純資産増減額 純資産総額 ファンド数

配額）

公募投信合計 88,134 67,202 963 19,970 -3410(4348 12,213 2,472,328 5,763

)

株式投信 57,218 33,949 963 22,306 -3435(4323 14,548 2,317,484 5,678

)

公社債投信 30,916 33,252 0 ▲ 2,336 26(25) ▲ 2,335 154,844 85

単位：ファンド数は本、その他は億円

投信協会のＵＲＬ https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/

＊収益分配額は運用損益に対する減少要因。運用等増減額は本来の運用損益から収益分配額を控除した額。