¤¢¤¤¤Á£Æ£Ç¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï33¡óÁý±×¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
¡¡¤¢¤¤¤Á¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× <7389> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î14Æü¸å¾ì(15:20)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ32.8¡óÁý¤Î144²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î92²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬156.7¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î86.3¡ó¤âÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï52.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï17.2²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ36.7¡óÁý¤Î44.2²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï52.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï17.2²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ36.7¡óÁý¤Î44.2²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹