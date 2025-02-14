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　3月5、6日に京セラドーム大阪で開催される「ラグザス　侍ジャパンシリーズ2025」のオランダ戦に出場する侍ジャパンのメンバー28人が14日、都内で発表された。

　会見では井端弘和監督が自ら選手の名前を読み上げた。

　先発投手については第1戦が宮城、第2戦が種市と明言した。

　▼投手（12人）

宮城大弥（オリックス）

曽谷龍平（オリックス）

種市篤暉（ロッテ）

常広羽也斗（広島）

斎藤友貴哉（日本ハム）

橋本侑樹（中日）

大津亮介（ソフトバンク）

河野竜生（日本ハム）

塹江敦哉（広島）

杉山一樹（ソフトバンク）

今井達也（西武）

石井大智（阪神）

　▼捕手（3人）

岸田行倫（巨人）

山本祐大（DeNA）

海野隆司（ソフトバンク）

　▼内野手（8人）

大山悠輔（阪神）

吉川尚輝（巨人）

森敬斗（DeNA）

長岡秀樹（ヤクルト）

佐藤輝明（阪神）

太田椋（オリックス）

広瀬隆太（ソフトバンク）

矢野雅哉（広島）

　▼外野手（5人）

高部瑛斗（ロッテ）

水谷瞬（日本ハム）

細川成也（中日）

梶原昂希（DeNA）

万波中正（日本ハム）