侍ジャパン 3月5、6日オランダ戦のメンバー発表 先発は第1戦が宮城、第2戦が種市 井端監督明言
3月5、6日に京セラドーム大阪で開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」のオランダ戦に出場する侍ジャパンのメンバー28人が14日、都内で発表された。
会見では井端弘和監督が自ら選手の名前を読み上げた。
先発投手については第1戦が宮城、第2戦が種市と明言した。
▼投手（12人）
宮城大弥（オリックス）
曽谷龍平（オリックス）
種市篤暉（ロッテ）
常広羽也斗（広島）
斎藤友貴哉（日本ハム）
橋本侑樹（中日）
大津亮介（ソフトバンク）
河野竜生（日本ハム）
塹江敦哉（広島）
杉山一樹（ソフトバンク）
今井達也（西武）
石井大智（阪神）
▼捕手（3人）
岸田行倫（巨人）
山本祐大（DeNA）
海野隆司（ソフトバンク）
▼内野手（8人）
大山悠輔（阪神）
吉川尚輝（巨人）
森敬斗（DeNA）
長岡秀樹（ヤクルト）
佐藤輝明（阪神）
太田椋（オリックス）
広瀬隆太（ソフトバンク）
矢野雅哉（広島）
▼外野手（5人）
高部瑛斗（ロッテ）
水谷瞬（日本ハム）
細川成也（中日）
梶原昂希（DeNA）
万波中正（日本ハム）