¥í¥ó¥°¡¦¥Ê¥ó¤ä¥Á¥å¥í¥¹ÉÕ¤¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡×¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤È¤á
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥³¡¼¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¥é¥ó¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¸¡¼¥Ë¡¼¡×¤ò²òÊü¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡×¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¡×¤Î´ê¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¸¡¼¥Ë¡¼¡×¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿³Ú±à¡£
¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥³¡¼¥¹¥È¡×¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ê¤¤»ö¤ò¤·¤¿¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¡×¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¥¸¡¼¥Ë¡¼¡×¤¬Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡×2024Ç¯Åß-2025Ç¯Áá½Õ ¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤È¤á
© Disney
¥¨¥ê¥¢¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¿¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥³¡¼¥¹¥È
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¿¥¤¥×¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹
ºÂÀÊ¿ô¡§Ìó130ÀÊ
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥³¡¼¥¹¥È¡×
¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¥³¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Ïº½Çù¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
© Disney
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ªÅ¹¤ÇÌó130ÀÊ¤Î³«ÊüÅª¤Ê¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥í¥ó¥°Ž¥¥Ê¥ó¡Ê¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡Ë
© Disney
²Á³Ê¡§500±ß
Ä¹¤¯¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥í¥ó¥°¡¦¥Ê¥ó¡£
¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç¤µ¤Ã¤È»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
© Disney
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¡¦¥Ê¥ó¤Ë¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤ª¤Æ¤Õ¤¥¥ã¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤ª¤Æ¤Õ¤¥¥ã¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¤ÈËÁ¸±¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥í¥¹¥È¥¥Ã¥º¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤ª²Ö¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î·ÈÂÓÍÑ¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤Ç¤«¤±»þ¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡ù
¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¥µ¥ó¥Ç¡¼
© Disney
²Á³Ê¡§1¸Ä 850±ß
¥Á¥ã¥¤¥·¥å¥¬¡¼Ì£¤Î¥Á¥å¥í¥¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼¡£
¥Á¥ã¥¤¥¼¥ê¡¼¤Ë¥Þ¥ó¥´¡¼¥×¥ê¥ó¡¢¥ß¥ë¥¯¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¤µ¤é¤Ë¥Á¥å¥í¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥å¥í¥¹¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤âOK¡ý
¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë
© Disney
²Á³Ê¡§1,200±ß
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê3¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î1Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü
ËÜ¤Î·Á¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤ò³«¤¯¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÂêºà¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ê¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ê¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ë
²Á³Ê¡§1,200±ß
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê3¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü
¤³¤ì¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ë¡½¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬°áÁõ¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¸å¤Ë¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡£
°ìÈÖ²¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¶õ¤±¤ë¤È¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¥«¥é¥Õ¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ê¥Ñ¥Õ¥§¡Ë
© Disney
²Á³Ê¡§1,300±ß
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê3¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î14Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü
¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡ù
¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡¡360±ß¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¡¡360±ß¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡¡360±ß¥¢¥¤¥¹¥¦¡¼¥í¥óÃã¡¡360±ß¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡¡190±ß
¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡õ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
© Disney
²Á³Ê¡§700±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î8Æü¡Á2025Ç¯4·î6Æü
´¨¤¤Æü¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª
´Å¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î»ÀÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡õ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Ë¥×¥é¥¹1,800±ß¤Ç¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¡×¤ä¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
¢¨ÂÐ¾Ý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼1¤Ä¤Ë¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤ò1¤ÄÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤òÉÕ¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï1²ó¤Î²ñ·×¤Ç¤Ò¤È¤ê1¤Ä¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢Ã±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡Ö¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡×¤ÎÉã¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿º½Çù¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡×¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥í¥ó¥°¡¦¥Ê¥ó¤ä¥Á¥å¥í¥¹ÉÕ¤¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¡×¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤È¤á appeared first on Dtimes.