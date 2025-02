東京ディズニーシーの「アラビアンコースト」は、ランプに閉じ込められていた「ジーニー」を解放した「ジャスミン」のお父さん「サルタン」の願いによって、「ジーニー」がつくった楽園。

「アラビアンコースト」にあるお店「サルタンズ・オアシス」は、素晴らしい願い事をした「サルタン」に敬意を表し、「ジーニー」が名前をつけました。

今回はそんな「サルタンズ・オアシス」のグランドメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーシー「サルタンズ・オアシス」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

© Disney

エリア:東京ディズニーシー/アラビアンコースト

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約130席

東京ディズニーシーにあるディズニー映画『アラジン』のテーマポート「アラビアンコースト」

「アラビアンコースト」の中にある「サルタンズ・オアシス」は砂漠のオアシスをイメージしたお店で、スナックやドリンクが提供されています☆

© Disney

カウンターサービスのお店で約130席の開放的なテラス席も。

そんな「サルタンズ・オアシス」のグランドメニューを紹介していきます!

ロング・ナン(ミートソース)

© Disney

価格:500円

長くてインパクト抜群なロング・ナン。

ワンハンドでさっと持ち歩けるのもうれしいポイントです。

もっちりとやわらかい生地の中にはミートソースがたっぷり!

© Disney

また、「サルタンズ・オアシス」では、ロング・ナンにスーベニアおてふきキャリーを付けることができます。

スーベニアおてふきキャリーには、「ピーター・パン」と冒険が大好きなロストキッズが元気いっぱい歩いている様子がデザインされ、ベースの生地には、お花や葉っぱなどのネバーランドらしいモチーフがあしらわれています。

中には、市販の携帯用ウェットシートなどが入るので、パーク内はもちろん、おでかけ時に重宝しそう☆

サルタンズサンデー

© Disney

価格:1個 850円

チャイシュガー味のチュロスがそのままトッピングされた豪華なサンデー。

チャイゼリーにマンゴープリン、ミルクソフトクリームが一度に楽しめます☆

さらにチュロスのパッケージも付いてくるので、チュロスはパッケージに入れて持ち歩いてもOK◎

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ファンタジースプリングス)

© Disney

価格:1,200円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

提供期間:2024年9月1日〜2025年3月31日

本の形が可愛い、「ファンタジースプリングス」デザインのミニスナックケース。

中にはカラフルチョコレートを入れることができ、ストラップ付きなのでバッグなどにつけて持ち歩けます。

またミニスナックケースを開くと、ファンタジースプリングスのエリアの題材となった作品の主人公「ピーター・パン」や「アナ」と「エルサ」そして「ラプンツェル」の姿などが描かれています☆

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ミニーマウス)

価格:1,200円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

提供期間:2024年12月26日〜2025年3月31日

これからお出かけする「ミニ―マウス」が衣装をコーディネートした後にドレッサーの前でメイクしている様子を表現したミニスナックケース。

一番下の引き出しを空けるとカラフルチョコレートが出てきます!

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(パフェ)

© Disney

価格:1,300円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

提供期間:2025年1月14日〜2025年3月31日

パークでおなじみのスウィーツをトッピングしたパフェデザインのミニスナックケース。

カラフルなお菓子を入れて持ち運ぶのにぴったりです☆

ソフトドリンク

コーヒー 360円ジャスミン茶 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円アップルジュース(紙パック) 190円

ホットチョコレート&ストロベリー

© Disney

価格:700円

提供期間:2024年11月8日〜2025年4月6日

寒い日にうれしいホットチョコレートのドリンク。

濃厚なホットチョコレートに、ドライストロベリーやチョコレートをたっぷりとトッピング!

甘いチョコレートに、ストロベリーの酸味がアクセントになっています。

© Disney

ホットチョコレート&ストロベリーにプラス1,800円で『アナと雪の女王』デザインのスーベニアタンブラーを付けることもできます。

タンブラーには「アナ」や「エルサ」がデザインされ、いつもとは違うタッチで表現されているのもポイントです☆

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

「ジャスミン」の父の名前がついた砂漠のオアシスでスナックを!

東京ディズニーシー「サルタンズ・オアシス」グランドメニューの紹介でした。

