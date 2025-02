SNOW BROS. WONDERLAND40％OFFセール！TATSUJIN「東亜プラン」誕生40周年

TATSUJINは、「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」を記念して「SNOW BROS. WONDERLAND 期間限定!40%OFFセール」を2025年2月26日(水)までの期間限定で実施中です。

TATSUJIN「東亜プラン」誕生40周年

TATSUJINは、「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」を記念して「SNOW BROS. WONDERLAND 期間限定!40%OFFセール」を2025年2月26日(水)までの期間限定で実施中。

対象商品は同社開発作品第一弾である人気の最新作「SNOW BROS. WONDERLAND」のPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)用、PC(Steam)用のダウンロード版で、すべて40%OFFで購入できます。

(※セール期間はプラットフォームごとに前後する場合があります。)

▲「SNOW BROS. WONDERLAND」が2月26日(水)までの期間限定で40%OFF!

■『東亜プラン アーケード・マスターピース40周年』とは

「東亜プラン」のアーケードゲーム作品は、1984年の誕生から2025年で40周年を迎えました。

アニバーサリー開始に伴い、公式記念サイトを発表しました。

「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」アニバーサリーは日本だけでなく世界規模で同時展開中です。

■アニバーサリーエンブレム 第二弾は「スノーブラザーズ」

「SNOW BROS. WONDERLAND 期間限定!40%OFFセール」の実施に伴い、「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」アニバーサリーエンブレム第二弾として「スノーブラザーズ」を採用しました。

▲第一弾の究極タイガーから第二弾となったエンブレムにはニックとトムが登場!

■『東亜プラン アーケード・マスターピース40周年』アニバーサリーサイトがリニューアル!

「SNOW BROS. WONDERLAND 期間限定!40%OFFセール」開始に伴い、2025年2月14日(金)より「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」アニバーサリーサイトがリニューアルしました。

■『SNOW BROS. WONDERLAND』とは

同社開発作品第一弾である「SNOW BROS. WONDERLAND」は「東亜プラン」のアーケードゲーム作品群のなかでも特に世界から愛された「スノーブラザーズ」を30年の時を経て10年後のスノーランドを舞台に壮大なストーリーを繰り広げる最新3Dアクションゲームとして復活しました。

▲最新3Dアクションゲーム「SNOW BROS. WONDERLAND」

■『SNOW BROS. WONDERLAND』オリジナルグッズが抽選で2名様にあたる!

40周年アニバーサリーサイトリニューアルを記念して「SNOW BROS. WONDERLAND」公式オリジナルグッズを抽選で2名様にプレゼントします。

応募条件の詳細は後日発表となります。

TATSUJIN公式Xより確認してください。

■『TATSUJIN祭』の開催が決定!

1980年から1990年代、シューティングゲームで名を馳せた旧東亜プランのゲームBGMを生バンドで楽しめるライブイベント「TATSUJIN祭」が2025年3月15日(土)に開催が決定しました。

アーケードゲーム作品である「TATSUJIN」の全曲をアレンジした熱いサウンドを全3バンド+スペシャルタイムで楽しめます。

詳細は「TATSUJIN祭」公式サイトより確認してください。

※同イベントは佐藤豪バンド主催のイベントです。

SNOW BROS. / SNOW BROS. WONDERLAND (C) TATSUJIN Co., Ltd.

