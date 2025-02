数々のヒット曲やブレイクしたアーティストを世に送り出し音楽シーンを牽引してきたエイベックスがこの春、2025年デビュー予定の新しいアーティストを生み出すオーディション『NEW LOOK GIRLS AUDITION』を開催する。『NEW LOOK GIRLS AUDITION』は「“新しい私”“新しい音楽”が世界を変える。」をコンセプトとしたオーディション。10歳から18歳までで日本国内を拠点に活動できる女性を募集する。エントリー期間は3月16日までとなり、一次審査はWEBでの応募書類審査となる。二次審査は東京、大阪、福岡、愛知にて開催される。詳しい情報は『NEW LOOK GIRLS AUDITION』のホームページで確認できる。