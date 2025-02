to/one¤ÈKEITA MARUYAMA¤Î¥³¥é¥Ü¤¬º£Ç¯¤â¡ª´°ÇäÉ¬»ê¤Ê¡ÖSAKURA Collection¡×Âè2ÃÆ¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë

ナチュラル&オーガニックメイクアップブランド「 to/one(トーン) 」から、KEITA MARUYAMAとコラボした「SAKURA Collection」第2弾が登場。3月13日(木)の全国発売に先駆け、3月3日(月)10時より、to/one公式オンラインストアにて先行予約の受付が始まります。昨年販売された限定コレクション第1弾が好評だったことを受け、今年もコラボが実現しました。春らしい華やかなデザインのコスメを、ぜひゲットしてみて。

「to/one×KEITA MARUYAMA」大好評だったコラボが再び!“桜”をモチーフにしたto/oneの「SAKURA Collection」。昨年3月に販売されたKEITA MARUYAMAとのコラボ第1弾では、「ペタル フロート ブラッシュ EX02」のハイライトカラーが、to/one公式ウェブサイトにて数日で完売するほど反響のあるコレクションでした。今回の第2弾では、to/oneオリジナルの桜のパターンに花鳥柄のパッケージで、可憐で愛らしいデザインに。第1弾よりも、カラーやアイテムカテゴリーも増やして販売されますよ。パケもカラーも“春っぽ”なコスメアイテム単色でも、組み合わせてもクリアに発色するアイシャドウ「トーン ペタル フロート アイズ」(税込2420円)から、桜をモチーフにした限定6色が登場。ピンクのすりガラスのような限定パッケージも、きゅんとするかわいさですね。『EX01 SAKURA in Mind』は、大きめのグリッターが多様な光を放つ、多幸感あふれる桜カラーで、『EX02 Soft Breeze』は、柔らかい目元をつくるシマーベージュ。『EX03 Moment of Bliss』はソフトマットなモーヴカラーで、花びらピンクの『EX04 Innocent Shine』は、ゴールドパールのきらめきに心がときめきそう。シルキーな輝きが上品なクリーミーベージュの『EX05 SAKURA Bisque』と、暗すぎない引き締めカラーで温かみのあるチェリーブラウンの『EX06 Cherry Wood』は、定番のベージュやブラウンカラーなので、普段のメイクに取り入れやすそうですね。チークカラー「トーン ペタル フロート ブラッシュ」(税込3300円)からは、桜の花びらを頬にのせたようなじわりとにじむ限定3色がラインナップ。『EX08 First Bloom』は、重ね使いしても美しい、ピンクパールがゆらめく桜ハイライトカラー。『EX09 Pastel Lilac』は透明感のある肌を演出するライラックカラーで、『EX10 Blushing Peach』は愛おしさを感じさせるコーラルピーチの色味です。今年1月に販売された、ボリューム・カラー・ツヤを兼ね備えた1本3役のリップグロス「トーン ペタル ブルーミング グロス」(税込2750円)にも、限定色が登場。ピーチベージュの『EX04 Heavenly Afternoon』は、塗ると唇が一気に春めいてくれそう。『EX05 Merry Pink』は、ポッと口元を染め上げるメロウピンクカラーです。ケアアイテムで、体の内からも外からもキレイに限定の「トーン オードトワレ」(30mL:税込4950円)は、太陽の光を思わせるオレンジとグレープフルーツや、ほのかな甘さの桜やゼラニウムで、満開の桜の木の下にいるような気分に。自然原料のみで調香しており、サトウキビ由来のオーガニックエタノールを用いているので、肌に優しく気軽に身につけられますよ。導入美容液「トーン ブライトニング ブースター セラム」(55mL:税込4620円)から、桜の香りの限定品がお目見え。肌にスッと浸透して、後から使うスキンケアのなじみを良くしますよ。さらに、ビタミンCも高配合されています。桜の香りと、桜色のクリームでハンドケアを楽しめる「トーン ハンドクリーム」(30g:税込2420円)。ベタつかずみずみずしいテクスチャーで、春先にも使いやすいのが◎ コンパクトサイズなので、持ち運びにも便利ですよ。今年も、SAKURA限定パッケージで登場する「トーン フラワーティー」(税込3456円)で、インナーケアを始めてみませんか?ビタミンCをたっぷり配合した甘酸っぱい『フレッシュベリー』と、ジンジャーがほのかに香り、リラックスした気持ちへ誘う『カーミングジンジャー』の2種のフレーバーが、8包ずつ入っています。コレクションのノベルティもとっても豪華!to/one製品を税込6600円以上購入すると、「SAKURA Collection 2025 ミニポーチ」がもらえるそう。なくなり次第終了となるので、ぜひゲットして。また、to/one製品を税込8800円以上購入した方には、「マルチバーム SAKURA in Bloom(60g)」がもらえるそう。こちらもなくなり次第終了です。to/one製品を1点以上購入した方は、「SAKURA Collection 2025 ショッパー」(税込110円)で商品を受け取ることもできますよ。今年も完売アイテムが出るかも…!to/oneとKEITA MARUYAMAのSAKURA Collection第2弾も、第1弾に負けず豪華なラインナップでお目見えしますね。コスメやスキンケアまでたくさんのアイテムが登場し、どれも欲しくなってしまうかわいさです。華やかなパッケージデザインはギフトにもぴったりなので、ぜひ大切な方にプレゼントしてみて。販売概要予約開始:3月3日(月)10:00〜Web:to/one/Cosme Kitchen/Biople/ZOZOCOSME/USAGI ONLINE/Rakuten Fashion/to/one 楽天市場/@cosme SHOPPING先行発売:3月5日(水)〜11日(火)Shop:阪急うめだ本店 きれいきれいスタジオ※上記期間中、SAKURA Collection 2025の先行発売イベントを行います。先行発売:3月12日(水)※Web 10:00〜Web:@cosme SHOPPINGShop:@cosme TOKYO/@cosme STORE 金沢フォーラス店/@cosme STORE TSUTAYA札幌美しが丘店/@cosme STORE TSUTAYA熊本三年坂店全国発売:3月13日(木)※Web 10:00〜Web:to/one/Cosme Kitchen/Biople/ZOZOCOSME/USAGI ONLINE/Rakuten Fashion/to/one 楽天市場/MASH STOREShop:Cosme Kitchen/Biople「to/one SAKURA Collection 2025」商品ページhttps://toonecosmetics.com/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース