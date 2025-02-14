ÊÝÅÄ·½¡¢ÄÔ´õÈþ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÍÎÉþ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖÅòÁ¥¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Î¡Ø¤Þ¤ó¤Þ¤ë¡ÙÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤¬Æ±Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤Þ¤ó¤Þ¤ë¡Ù¡ÊNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÅòÁ¥¡¢¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¡ÖÆþÍá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿§¡¹¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÉ÷Ï¤Âç¹¥¤¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¹¬Ê¡´¶¤¬Áý¤·¤¿¤ê¿´¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡ÄÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤ªÉ÷Ï¤¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤äÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡Öº£Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÏÄÔ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Î¤ó ÁÇÅ¨¤ÊÍÎÉþ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÔ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£