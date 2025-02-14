¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤¬2026Ç¯4·î¤«¤é»äÎ©¹â¹»¡È»Ù±ç¶â¡É¤Î½êÆÀÀ©¸ÂÅ±ÇÑ°Æ¤ò°Ý¿·¤Ë¼¨¤¹¡¡3ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¡¡¡
¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢»äÎ©¹â¹»¤Î½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤ò2026Ç¯4·î¤«¤éÅ±ÇÑ¤·¡¢¶â³Û¤âÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
3ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï14Æü¡¢°Ý¿·¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¹â¹»Ìµ½þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇÍ¿ÅÞÂ¦¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Ç¯¼ý590Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Ø¤Î½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é½êÆÀÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë°Æ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¡§
ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤«¤éÇ¯¼ýÍ×·ï¤ò³°¤·¡¢¸øÎ©¡¦»äÎ©¶¦¤Ë³°¤·¤¿·Á¤Ç¼Â»Ü¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ù±ç¶â¤Î¶â³Û¤Ï¸½ºß¡¢Ç¯³Û39Ëü6000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Ï°Ý¿·¤ÎÍ×Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶â³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£