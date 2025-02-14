¥Ð¥ë¥³¥¹¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï10¡óÁý±×¤Ø
¡¡¥Ð¥ë¥³¥¹ <7790> [Ì¾¾Ú£Î] ¤¬2·î14Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ2.1ÇÜ¤Î2.5²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢25Ç¯12·î´ü¤âÁ°´üÈæ10.4¡óÁý¤Î2.7²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.3¡ó¸º¤Î1²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.5¡ó¢ª6.7¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.3¡ó¸º¤Î1²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.5¡ó¢ª6.7¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹