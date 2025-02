サムティホールディングスは2月13〜27日23時59分の期間、「MLB WORLD TOUR TOKYO SERIES 2025 Presented by Guggenheim」(3月18日・19日開催)のチケットなどが当たる、「サムティ MLB TOKYO SERIES 開幕戦ご招待キャンペーン」を実施している。「サムティ MLB TOKYO SERIES 開幕戦ご招待キャンペーン」が2月27日23時59分まで応募受付中

●抽選で「MLB TOKYO SERIES観戦チケット」やオリジナルグッズが当たる

同社は「MLB WORLD TOUR TOKYO SERIES 2025 Presented by Guggenheim」に協賛しており、今回のキャンペーンは同ツアーをさらに盛り上げるべく行われる。応募にあたっては、サムティグループの公式LINEアカウント(@974spwfq)を友だち登録して、LINEアカウント内のバナーから必要事項を入力することで完了となる。A賞(1名)には賞品として、3月18日に行われる「MLB TOKYO SERIES」開幕戦(ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス)のペアチケットが、B賞(各1名)には「MLB TOKYO SERIES」プレシーズンマッチとして行われる3月15日の試合(ロサンゼルス・ドジャース vs 読売ジャイアンツ)および3月16日の試合(ロサンゼルス・ドジャース vs 阪神タイガース)のペアチケットが、それぞれ贈られる。C賞(100名)にはサムティ×MLB TOKYO SERIES×山本由伸 オリジナルモバイルバッテリ、D賞にはサムティ×MLB TOKYO SERIES オリジナルエコバッグがもらえる。なお、A賞・B賞の当選者には、C賞・D賞の賞品もあわせてプレゼントされる。