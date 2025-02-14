ÀéÍÕ¸©Î©¹â¹»Æþ»î2025¡¡Á´ÆüÀ©ÉáÄÌ²Ê¡¡ºÇ½ª»Ö´êÇÜÎ¨¤ÏÅì³ë¾þ2.05ÇÜ¡¢Á¥¶¶1.83ÇÜ¡¢Ìô±àÂæ1.66ÇÜ¤Ë¡ÚÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹â¹»¼õ¸³¡Û
ÀéÍÕ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï2·î14Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Î©¹âÅù³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤ÎºÇ½ª»Ö´ê¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÀéÍÕ¸©Î©¹â¹»¤ÎÁ´ÆüÀ©ÉáÄÌ²Ê¡¡Á´¹»¤ÎºÇ½ª»Ö´êÇÜÎ¨¤ò°ìÍ÷¤Ç¾Ò²ð
¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´ÆüÀ©²ÝÄøÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Êç½¸¿Í°÷29,720¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢»Ö´ê¼Ô¿ô¤¬33,854¿Í¤Ç¡¢ÇÜÎ¨¤Ï1.14ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤¬»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Ê³Ø»ØÆ³½ÅÅÀ¹»¡×¤ÎÉáÄÌ²Ê¤Î»Ö´êÇÜÎ¨¤Ï¡¢ÀéÍÕÅì1.31ÇÜ¡¢Á¥¶¶1.83ÇÜ¡¢Çð1.27ÇÜ¡¢º´ÁÒ1.29ÇÜ¡¢º´¸¶1.04ÇÜ¡¢À®Åì¡ÊÉáÄÌ²Ê¡¦Íý¿ô²Ê¡Ë1.10ÇÜ¡¢Ä¹À¸¡ÊÉáÄÌ²Ê¡¦Íý¿ô²Ê¡Ë1.23ÇÜ¡¢°ÂË¼1.05ÇÜ¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ1.27ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Î©¹â¹»¤Î°ìÈÌÆþ»î¤Î¼õ¸³ÆüÄø¤Ï¡¢³ØÎÏ¸¡ºº¤¬2·î18Æü¤«¤é19Æü¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ÎÈ¯É½¤¬3·î4Æü¤Ç¤¹¡£