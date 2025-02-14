ÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹ ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð Âè2ÃÆ¡Ö¼¡À¤Âå°éÀ®ÊÓ¡×¸ø³«
ÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏËÜ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡Á¼¡À¤Âå°éÀ®ÊÓ¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ìó7Ê¬¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÆ±¼Ò¤Î¿©°é³èÆ°¤ò¾Ò²ð¡£AK¸¦¡Ê¥¢¥¯¥»¥¹´¥Êª´¥ÌÍ»Ô¾ì³«È¯¸¦µæ²ñ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ´¥Êª¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¿©°é¼ø¶È¡×¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤ÈÁ´¹ñ¤Î»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ë¿©»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¤³¤É¤â¥Õ¡¼¥É¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶È¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£