ONE OR EIGHTの楽曲「KAWASAKI」をリミックスした「KAWASAKI (with Felip & thủy)」が、本日2月14日に配信リリースされた。

「KAWASAKI」のリミックス第3弾となる本作は、フィリピンのP-POPグループ SB19のメンバーでKenとしても知られるFelipと、ベトナム系アメリカ人アーティストとして初めてコーチェラ出演も果たしたthủyを迎えた。

原曲のアプローチを踏襲しつつ、重心を下げたサウンドと緩急を効かせたビートが、ONE OR EIGHTのグルーブ感、Felipのクールなラップ、thủyの艶やかなラップの魅力をそれぞれ引き出しており、国境関係なく“自らの力で夢を掴む仲間”として痛快に歌い上げている。

元々の曲がすでに最高なのに、それに新しいアレンジを加えられるのは最高にワクワクするよ。それに、ONE OR EIGHTやthủyみたいな素晴らしいアーティストたちと一緒にやれるなんて光栄だし、この曲が国境を越えてアーティストたちをつなげてくれるのも本当に特別だと思う。自分が好きな音楽を作るのは本当に楽しいし、それをリスナーやファンのみんなにも気に入ってもらえたらいいなって心から思ってる。

ONE OR EIGHTとのリミックスに取り組むことは、私にとってすごく自然な流れだった。グループのスタイルも音楽も大好きだからね。今回のヴァースを書くのもすごく楽しかった!今までやってきたものとは全然違うプロダクションで、新鮮な気持ちで取り組めたよ。

Felipさんとthủyさんがこのリミックスに参加してくれたことに、心から感謝しています。それぞれの個性やスタイルを持ち寄り、融合させることで、“KAWASAKI”にまったく新しい次元を生み出せたと思います。Felipさんの深く響くトーンと、僕の鋭く突き抜けるサウンドの対比がスリリングなシナジーを生み出し、楽曲にさらなる深みを加えました。そして、thủyさんのヴァースが“KAWASAKI”を未知の領域へと導き、美しく昇華させてくれました。この素晴らしいリミックスを、ファンの皆さんがどう感じてくれるのか楽しみでなりません!

