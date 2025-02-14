°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢¡Ö³û¾ì¡×¤Ç³Æ¹ñÂç»È¤é¤ò½é¤á¤ÆÀÜÂÔ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï14Æü¡¢µÜÆâÄ£¤Î¡Ö³û¾ì¡×¤Ç³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤é¤ò½é¤á¤ÆÀÜÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ë¤¢¤ëµÜÆâÄ£¤Î¡Ö¿·ÉÍ³û¾ì¡×¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤ËÆüËÜÅÁÅý¤Î³ûÎÄ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È½©¼ÄµÜ²È¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬ÀÜÂÔÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤ªÆó¿Í¤Ï12¤«¹ñ¤ÎÂç»È¤é¤È°ì¿Í°ì¿Í°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¡ÖNice to meet you¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÌÖ¤ò»È¤Ã¤ÆÌîÀ¸¤Î³û¤ò½ý¤Ä¤±¤º¤ËÊá³Í¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö³ûÎÄ¡×¤òÂÎ¸³¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÊá³Í¤·¤¿³û¤ò¼Ç¤Î¾å¤Ë¤½¤Ã¤ÈÊü¤¹¤È¡¢Èô¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿·ÉÍ³û¾ì¡×¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬·ëº§Á°¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤È¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
Êè,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¸å,
ÇÛÀþ,
¾²ÃÈË¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
Áòµ·,
Ë¡Í×