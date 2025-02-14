´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Î¥Û¥Æ¥ë·úÀß¸½¾ì¤Ç²ÐºÒ¡¡£¶¿Í»àË´¡¦£·¿ÍÉé½ý
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¾ÃËÉÅö¶É¤Ï£±£´Æü¡¢ÆîÉô¡¦³ø»³»Ôµ¡Ä¥·´¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ð¥ó¥ä¥ó¥Ä¥ê¡¼³¤±ÀÂæ³ø»³¡×¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¸½¾ì¤ÇÆ±Æü¸áÁ°¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢£¶¿Í¤¬»àË´¡¢£·¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê¹©»ö¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ºî¶È°÷Ìó£±£°£°¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¤Û¤«¡¢·úÊª¤Î²°¾å¤ËÈòÆñ¤·¤¿£±£´¿Í¤¬¾ÃËÉ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Çµß½õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿·úÊª¤ÎÆâÉô¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢·Ù»¡¤È¼«¼£ÂÎ¤¬ºî¶È°÷¤ÎÀµ³Î¤Ê¿Í¿ô¤ò³ÎÇ§Ãæ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¾ÃËÉ¼Ö£±£²£·Âæ¡¢¾ÃËÉ»Î£³£µ£²¿Í¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¾Ã²Ð¡¦ÁÜº÷ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê¹©»ö¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ºî¶È°÷Ìó£±£°£°¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¤Û¤«¡¢·úÊª¤Î²°¾å¤ËÈòÆñ¤·¤¿£±£´¿Í¤¬¾ÃËÉ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Çµß½õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿·úÊª¤ÎÆâÉô¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢·Ù»¡¤È¼«¼£ÂÎ¤¬ºî¶È°÷¤ÎÀµ³Î¤Ê¿Í¿ô¤ò³ÎÇ§Ãæ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¾ÃËÉ¼Ö£±£²£·Âæ¡¢¾ÃËÉ»Î£³£µ£²¿Í¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¾Ã²Ð¡¦ÁÜº÷ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß