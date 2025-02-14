ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¡¢ÂÐ¥íÀ©ºÛ¡¦·³»ö¹ÔÆ°¤ò¼¨º¶¡¡ÏÂÊ¿¸ò¾Ä½ä¤ê°µÎÏ¡á£×£Ó£Ê
[£±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÆÈÎ©¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ëÏÂÊ¿¶¨Äê¤Ë¹ç°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤ä·³»ö¹ÔÆ°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡Ë¤¬£±£³ÆüÊó¤¸¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¹»á¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¼êÃÊ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó·³»öÅª¼êÃÊ¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¼ç¸¢¤ÈÆÈÎ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£²Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤òÄ¾¤Á¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤â¸ÄÊÌ¤ËÅÅÏÃ¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢Æ±¹ñÈ´¤¤ÇÊÆ¥í¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò½ä¤ë£²¹ñ´Ö¹ç°Õ¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±£³Æü¡¢ÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥í¥·¥¢¤È¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÏÂÊ¿¶¨µÄ¤Ë¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï£±£´Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç¥í¥·¥¢Â¦¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£×£Ó£Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥¹»á¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹ç°Õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¶¹¤¤»ëÌî¤Ç¤³¤Î·ï¤ËÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÁ´¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¹ç°Õ¤ò·ë¤Ü¤¦¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£