Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹
Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿
¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹
¡ÚÆüËÜ¡Û
ÀÖÂôºÆÀ¸Áê¡¡
±ß°Â¤Ï¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ËÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¡¢°ÙÂØÆ°¸þ¤ò½½Ê¬Ãí»ë¤¹¤ë
ÊÆ¹ñ¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢´ØÀÇ¤ÎÆâÍÆ¤ä±Æ¶Á¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ
¥µ¥¦¥¸¤Ç¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Ê¤¤¡¢»ä¤â¥×ー¥Á¥ó»á¤âÍè½µ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤
EU¤Ï»ñ¶âÌÌ¤ÇÌò³ä²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢EU¤ÈNATO½ô¹ñ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿
Ãæ¹ñ¤ÈÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀïÁè½ª·ë¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Áá¤±¤ì¤Ð5·î¤Ë¤âÃæ¹ñ¸þ¤±iPhone¤ËAIµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê
¥Ð¥¤¥É¥¥¤¬º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅ¤ÎÊ¿°Â·ò¹¯¤¬DeepSeek¤È´ûÂ¸¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¶¯²½
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿
¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹
¡ÚÆüËÜ¡Û
ÀÖÂôºÆÀ¸Áê¡¡
±ß°Â¤Ï¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ËÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¡¢°ÙÂØÆ°¸þ¤ò½½Ê¬Ãí»ë¤¹¤ë
ÊÆ¹ñ¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢´ØÀÇ¤ÎÆâÍÆ¤ä±Æ¶Á¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ
¥µ¥¦¥¸¤Ç¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Ê¤¤¡¢»ä¤â¥×ー¥Á¥ó»á¤âÍè½µ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤
EU¤Ï»ñ¶âÌÌ¤ÇÌò³ä²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢EU¤ÈNATO½ô¹ñ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿
Ãæ¹ñ¤ÈÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀïÁè½ª·ë¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Áá¤±¤ì¤Ð5·î¤Ë¤âÃæ¹ñ¸þ¤±iPhone¤ËAIµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê
¥Ð¥¤¥É¥¥¤¬º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅ¤ÎÊ¿°Â·ò¹¯¤¬DeepSeek¤È´ûÂ¸¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¶¯²½