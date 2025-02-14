É×¤Ï¸µµ¤¤ÇÎ±¼é¤¬¤¤¤¤¡©¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÉ×ÉØ¤Î²á¤´¤·Êý
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÍ¼ÈÓ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÉ×ÉØ¤À¤±¤Î¿©Âî¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¿É×¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯Êë¤é¤¹¥³¥Ä¡Ê1¡Ë
¡Ø¥Þ¥Þ¤Ï¤Ý¤è¤Ý¤è¥¶¥¦¥ë¥¹¤¬¤ª¹¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÀÄ¾Âµ®»Ò¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¡¢²È¤Ë¤ÏÉÔºß¤¬¤Á¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¿©»ö¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¡¢É×ÉØÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤º£Æü¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿Æø¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ÈÈæ¤Ù¡¢½ÏÇ¯É×ÉØ¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÅ¤«¤¹¤®¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡Á¡×¤ÈÉ×¤Ï¤Î¤ó¤¤Ë¸À¤¦¤±¤ì¤É¡£º£¤µ¤é²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÀÄ¾Â µ®»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÉ×¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯Êë¤é¤¹¥³¥Ä¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÀÄ¾Â µ®»Ò¡¿¡ØÉ×¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯Êë¤é¤¹¥³¥Ä¡Ù