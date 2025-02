【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■楽曲とアーカイブ映像を組み合わせたスペシャルムービーもNHKにてOA!

サザンオールスターズの新曲「神様からの贈り物」が、“NHK放送100年関連番組テーマソング”に決定。さらに、楽曲とアーカイブ映像を組み合わせたスペシャルムービーがオンエアされることが明らかとなった。

1925年のラジオ放送から始まった日本の放送史。2025年で100年の大きな節目を迎えることを受けて、NHKでは「ひとりを思う、みんなのメディアへ。」をキャッチコピーに掲げ、様々な特集番組が編成される“放送100年プロジェクト”が展開されている。そのプロジェクトにおける関連番組テーマソングとして、サザンオールスターズが音楽で華を添える。

「神様からの贈り物」は、桑田佳祐が敬愛する日本の先達が築き上げてきた芸能(エンタメ)へのリスペクトを込めて書いた楽曲であり、放送および芸能の歴史が凝縮された1曲。今回、この取り組みが決定したことを受けて、NHKでは、この歌とNHKがこれまでに放送してきた番組のアーカイブ映像を組み合わせた前代未聞のスペシャルムービーを制作。初回放送として、2月16日18時35分からNHK総合にて初オンエアされる。

本映像はテレビでの初オンエア後、NHK放送100年の特設サイト等にも公開され、今後放送される放送100年の関連番組でも紹介されていく予定だ(※放送は変更になる場合あり)。

また放送後には、NHK MUSIC公式YouTubeチャンネルにてショートバージョンが公開。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

NHK放送100年 特設サイト

https://www.nhk.or.jp/hoso100th/

NHK MUSIC公式YouTube チャンネル

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp