Koki,が主演する映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』2部作より、本日2月14日バレンタインデーを記念し、2人のイケメンが【女神】Koki,に急接近する特別映像が解禁された。本作は、韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』(yaongyi著)を実写映画化したメイクアップ・ラブコメディ。前編『女神降臨 Before 高校デビュー編』が3月20日、後編『女神降臨 After プロポーズ編』が5月1日より公開される。

誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の1人・神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう1人の同級生・五十嵐悠役を綱啓永が演じる。今回解禁された映像では、クールで謎多き同級生【氷の王子】こと神田俊(渡邊)と情熱的な【御曹司】五十嵐悠(綱)、2人のイケメンの胸キュンシーンが怒涛の連発。俊と初めて出会ったデビルパイで、あまりのイケメン度に見惚れてしまう麗奈(Koki,)。そこで“すっぴん”の秘密がバレてしまった麗奈に、「何でもしてくれるんだ? 1年間、よろしく」と詰め寄る俊。まさかの主従関係に大ピンチかと思いきや、俊は「どんな時だって、谷川は谷川でしょ」と優しい一面を見せる。一方、情熱的で俺様な悠は、麗奈を守るためにキツーい一言をかます。そして「お前、大丈夫なわけ?」と気遣いを見せながら、「あいつじゃなくて、俺のこと好きになれよ」と情熱的にアピール! クールかと思いきや自分には優しくしてくれる俊、情熱的にストレートにアピールしてくれる悠、あなただったら、どっちにチョコを渡す?また、本作のオフィシャルビジュアル本が、KADOKAWAから発売されることが決定した。撮りおろし美写真満載、オフショット集、インタビューなど映画『女神降臨』が丸わかりの1冊となっている。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は3月20日、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より公開。