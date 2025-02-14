¥¢¥Ñ¡¼¥È³¬ÃÊÊøÍî¤Ç½÷À¡ÊÅö»þ58¡Ë»àË´»ö¸Î¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡ÖÂ§ÉðÃÏ½ê¡×¸µ²ñÄ¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô
4Ç¯Á°¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç³¬ÃÊ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¡¢½»¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ï»Ü¹©²ñ¼Ò¤Î¸µ²ñÄ¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2021Ç¯4·î¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç³°³¬ÃÊ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¡¢½»¿Í¤ÎÂç¼êÎ¤Èþ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ58¡Ë¤¬Å¾Íî¤·»àË´¤·¤¿¤â¤Î¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÌÚÀ½¤Î³¬ÃÊ¤¬Éå¿©¤·¤Æ¤¤¤ë´í¸±À¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÀ¸¡¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤òÂÕ¤Ã¤¿¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ü¹©¤·¤¿¡ÖÂ§ÉðÃÏ½ê¡×¤Î¸µ²ñÄ¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ§ÉðÃÏ½ê¡×¤¬»Ü¹©¤·¤¿ÊÌ¤Î·úÊª¤Î³°³¬ÃÊ¤¬²õ¤ì¤Æ½»¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¬ÃÊ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¾ð¤¬10¿ô·ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£