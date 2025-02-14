¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿Âô»³¤Îº¹¤·Æþ¤ì¡Ö¤¹¤°¤Ë»°ËÜ¤âÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿Âô»³¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹â¶¶¤ÏÃÄ»Ò¤ò¼ê¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¸âÉþ²°¤µ¤ó¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¤ªÃÄ»Ò¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¿§¡¹¡ªÂô»³¡ª¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ÎÃÄ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¡ª¤¹¤°¤Ë»°ËÜ¤âÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤¢¤ì¤â»Ý¤¤¡ª¤³¤ì¤â»Ý¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¤ªÃÄ»Ò¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£