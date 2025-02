【アズールレーン フォーミダブル スチルイラストVer.】2026年3月 発売予定価格:24,200円

海外メーカー・APEXは、フィギュア「アズールレーン フォーミダブル スチルイラストVer.」を2026年3月に発売する。価格は24,200円。

本商品はゲーム「アズールレーン」よりイラストリアス級空母の三番艦「フォーミダブル」をチャイナドレス衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。

アレンジされたチャイナドレスに身を包み、クリアパーツとグラデーションの塗装によって透き通るような質感に仕上がっている。大胆に露出した脚線美や表情なども繊細に表現されている。

ファーは本物の毛織が使用され、豪華な仕様となっている。

また、特典では缶バッジが付属し、あみあみ限定特典版ではさらにA2クリアポスターが付属する。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.