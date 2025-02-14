Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤± Á´¹ñ¤Î²¼¿åÆ»¶ÛµÞÅÀ¸¡ 3¥«½ê¤ÇÉå¿©¤äÇËÂ»¤ò³ÎÇ§
¡¡ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Á´¹ñ¤Î²¼¿åÆ»¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢3¥«½ê¤ÇÉå¿©¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûºë¶Ì¸©¤Î3¥«½ê¤ÇÇËÂ»¤äÉå¿©¤ò³ÎÇ§¡Ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÈ¯É½
¡¡1·î28Æü¤ÎÈ¬Ä¬»Ô¤Ç¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¸å¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤ÏÁ´¹ñ7ÅÔÉÜ¸©¤Î²¼¿åÆ»Ìó420km¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀ¸¡¤Î·ë²Ì¡¢ºë¶Ì¸©¤Î3¥«½ê¤Ç²¼¿åÆ»¤ÎÇËÂ»¤ä¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÎÆâÊÉ¤ÎÉå¿©¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ»Ï©¤«¤é1.5m°Ê¾å¤Î¿¼¤µ¤Ë¤Ï²¼¿åÆ»¤¬¸¶°ø¤Ë¤è¤ë¶õÆ¶¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï2·î21Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ëÍ¼±¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç½ÅÅÀÅª¤ËÅÀ¸¡¤ò¤¹¤ë²¼¿åÆ»¤ÎÂÐ¾Ý¤äÉÑÅÙ¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë