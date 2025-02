2月13日より開催

スペシャルログインボーナスも!「SAKATSUKU Anniversary LEGEND SCOUT」

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、レジェンド「ローター・マテウス」や「アドリアーノ」といった、イタリア強豪クラブの選手たちが得意戦術「中央突破」の新★5選手として登場する「SAKATSUKU Anniversary LEGEND SCOUT」を2月13日より開催した。

スペシャルログインボーナスも!「SAKATSUKU Anniversary LEGEND SCOUT」開催

同スカウトでは、「ローター・マテウス」や「アドリアーノ」といった、イタリア強豪クラブの選手たちが得意戦術「中央突破」の新★5選手として登場。「ローター・マテウス」は、2つ目のスキルがスキル継承枠になっているフリースキルバージョンの選手となっている。

また、★4バージョンの「ローター・マテウス」や「アドリアーノ」などをもらえる「スペシャルログインボーナス」も実施している。

なお、今回のスカウトは「通算ボーナス」付き。同スカウトで通算100人目と300人目の選手を獲得すると、スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選んで獲得できる「2月LEGEND交換チケット」を入手できる。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:2月13日 ~ 3月26日 10時59分

レジェンド「ローター・マテウス」や「アドリアーノ」など、イタリア強豪クラブの選手たちが新★5選手として登場する特別なスカウト。

特典付きスカウトでは、STEP1・3・5・8・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」などの特別獲得枠が付くほか、すべてのSTEPで「★5確定スカウトチケット」などの特典アイテムが付く。

スペシャルログインボーナス

【ローター・マテウス】【アドリアーノ】【エステバン・カンビアッソ】【フェデリコ・ディマルコ】【ハカン・チャルハノール】【ステファン・デ・フライ】【ヤン・ゾマー】【メフディ・タレミ】【ヤン・アウレル・ビセック】

開催期間:2月13日 ~ 3月26日 3時59分

期間中のログインで「SAKATSUKU Anniversary LEGEND SCOUT」にもラインナップされている選手たちの★4バージョンを、7人獲得できる。

「スペシャルログインボーナス」

ログインボーナスなどを実施!「SAKATSUKU Anniversary 記念キャンペーン」開催

「SAKATSUKU Anniversary 記念キャンペーン」では、「ログインボーナス」や「パネルミッション」などが行なわれる。

「SAKATSUKU Anniversary 記念ログインボーナス」

開催期間:2月13日 ~ 3月5日 3時59分

期間中のログインで、初日に1,000GB(無償)を、期間合計で最大3,000GB(無償)を獲得可能。また、全15日間のログインで「★5確定スカウトチケット」や「限界突破アイテム」などをももらえる。

「SAKATSUKU Anniversary 記念ログインボーナス」

「SAKATSUKU Anniversary パネルミッション」

開催期間:2月13日 ~ 3月12日 10時59分

設定されたミッションをクリアすることで、さまざまなアイテムを獲得できるパネル式のミッション。1枚のシートに9つのミッションパネルがあり、ミッションを1つクリアするごとに報酬アイテムを入手できる。9つすべてのミッションをクリアすると、「★5確定スカウトチケット」といった各種アイテムを獲得できる。

「SAKATSUKU Anniversary パネルミッション」

「SAKATSUKU Anniversary 友達招待キャンペーン」

開催期間:2月13日 ~ 3月12日 メンテナンス開始まで

期間中、招待した人数に応じてもらえる友達招待報酬がより豪華になる。また、これまでの招待人数がリセットされるため、過去に同キャンペーンを利用したプレーヤーも、1人目の招待報酬から受け取ることができる。

「SAKATSUKU Anniversary 友達招待キャンペーン」

「SAKATSUKU Anniversary GB増量キャンペーン」

開催期間:2月13日 ~ 2月26日 10時59分

同キャンペーンでは、GBショップで指定のGBセットを購入すると、特典としてGB増量やアイテムが付く。

「SAKATSUKU Anniversary GB増量キャンペーン」

「選べる監督交換チケット」などをGET!「Champion's Road Match」開催

開催期間:2月13日 ~ 2月19日 10時59分

「Champion's Road Match」は、「SUPER WORLD CLUB CUP(SWCC)」で優秀な成績を収めたクラブのデッキに挑戦するイベント。ステージの初回クリアやミッション報酬で、新★5選手や「選べる監督交換チケット」に加え、「限界突破練習の欠片」などを入手することができる。

各種アイテムをGET!「Champion's Road Match」

また、各ステージの試合報酬として「選べる監督交換チケットの欠片」や各種「能力UP練習」などを入手可能。「選べる監督交換チケットの欠片」の入手確率と個数は、上位のステージほど増加する。

さらに、勝利報酬では各種「能力UP練習」や「スキル練習」などを獲得できる。

期間限定ミッション開催! 新★6監督登場

開催期間:2月13日 ~ 3月26日 10時59分

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「青蛇の睥睨」や「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「S・インザーラ」が登場。期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で手に入れることができる。

新★6監督「S・インザーラ」が登場!

期間限定交換所&ミッション実施!「SAKATSUKU Anniversary LEGEND TICKET SCOUT」開催

【インザーラ】

開催期間:2月13日 ~ 3月26日 10時59分

同スカウトは、限定ミッションで「LEGENDスカウトチケットの欠片」を10個集めると交換できる「LEGENDスカウトチケット」で引くことができる(交換限度回数は5回)。また、期間限定ミッションを追加し、交換所のアイテムのラインナップを更新した。

