ÊÒÁÒ¥³ー¥×¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò60¡ó²¼Êý½¤Àµ¡¢ÇÛÅö¤â25.5±ß¸º³Û
¡¡ÊÒÁÒ¥³ー¥×¥¢¥°¥ê <4031> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î14Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï0.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï10.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÆ±Â»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10²¯±ß¤Î¹õ»ú¢ª4²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°´ü¤Ï7.8²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë60.0¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10.8²¯±ß¤Î¹õ»ú¢ª4.8²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë55.4¡ó¸º³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ°²½¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î34±ß¢ª8.5±ß(Á°´ü¤Ï20±ß)¤ËÂçÉý¸º³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï0.6²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-8.0¡ó¢ª0.5¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¼çÎÏ¤ÎÈîÎÁ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈîÎÁ¶È³¦¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¸·¤·¤¤»ö¶È´Ä¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ßÅù¤Ë¤è¤ëÈÎÇäÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤ä¡¢°ìÉô¤ÎÎ®ÄÌºß¸Ë²ò¾ÃÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Ç¯ÂÐÈæ¤Ç¤ÏÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¤È¤â¤ËÂçÉý²þÁ±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈîÎÁ²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ÜÈîÎÌ¤Îºï¸º¡¢°Â²ÁÈîÎÁ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×ÄãÌÂ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤·¡¢¼ûÍ×²óÉü¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¹â¤Ï42,000É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛÈæ10.6%¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×350É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛÈæ65.0%¸º¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×400É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛÈæ60.0%¸º¡Ë¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×150É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛÈæ75.0%¸º¡Ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹õ»ú²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³Æ¼ï»Üºö¤Î¸ú²Ì¤¬Ãå¼Â¤Ë¸½¤ì¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤Ó±Ä¶ÈÍø±×°Ê²¼¤Î³ÆÍø±×¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°´ü¼ÂÀÓ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³ô¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×»Üºö¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë¶ÈÀÓ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿À®²Ì¤ÎÇÛÅö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢ÇÛÅöÀ¸þ50%¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃ¼ìÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÇÛÅö¶â³Û¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£±³ô¤¢¤¿¤ê34±ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ª°Æ¤·¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê£¸±ß50Á¬¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÆ±Â»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10²¯±ß¤Î¹õ»ú¢ª4²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°´ü¤Ï7.8²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë60.0¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10.8²¯±ß¤Î¹õ»ú¢ª4.8²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë55.4¡ó¸º³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ°²½¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î34±ß¢ª8.5±ß(Á°´ü¤Ï20±ß)¤ËÂçÉý¸º³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï0.6²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-8.0¡ó¢ª0.5¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡Åö¼Ò¼çÎÏ¤ÎÈîÎÁ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈîÎÁ¶È³¦¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¸·¤·¤¤»ö¶È´Ä¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ßÅù¤Ë¤è¤ëÈÎÇäÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤ä¡¢°ìÉô¤ÎÎ®ÄÌºß¸Ë²ò¾ÃÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Ç¯ÂÐÈæ¤Ç¤ÏÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×¡¢·Ð¾ïÍø±×¤È¤â¤ËÂçÉý²þÁ±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈîÎÁ²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ÜÈîÎÌ¤Îºï¸º¡¢°Â²ÁÈîÎÁ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×ÄãÌÂ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤·¡¢¼ûÍ×²óÉü¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¹â¤Ï42,000É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛÈæ10.6%¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×350É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛÈæ65.0%¸º¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×400É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛÈæ60.0%¸º¡Ë¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×150É´Ëü±ß¡ÊÁ°²óÍ½ÁÛÈæ75.0%¸º¡Ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸ÄÊÌ¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹õ»ú²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³Æ¼ï»Üºö¤Î¸ú²Ì¤¬Ãå¼Â¤Ë¸½¤ì¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤Ó±Ä¶ÈÍø±×°Ê²¼¤Î³ÆÍø±×¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°´ü¼ÂÀÓ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³ô¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×»Üºö¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë¶ÈÀÓ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿À®²Ì¤ÎÇÛÅö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢ÇÛÅöÀ¸þ50%¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃ¼ìÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÇÛÅö¶â³Û¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£±³ô¤¢¤¿¤ê34±ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ª°Æ¤·¡¢£±³ôÅö¤¿¤ê£¸±ß50Á¬¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí¡Ë¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏËÜ»ñÎÁ¤ÎÈ¯É½Æü¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡