½ÕÀáÏ¢µÙ¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï101Ëü7000¿Í¤Ë¡½Ãæ¹ñ
Ì¦¡Ê¤ß¡ËÇ¯¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡ËÏ¢µÙ´ü´ÖÃæ¡Ê1·î28Æü¡Á2·î4Æü¡Ë¡¢¹á¹Á¤È¥Þ¥«¥ª¤Î½»Ì±¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ÖËÌ¾å¡×¤·¤Æ¿ÆÍ§¤òË¬¤ì¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î½»Ì±¤¬¹á¹Á¤ä¥Þ¥«¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹á¹Á¡¢¹Åì¾Ê¼î³¤¤È¥Þ¥«¥ª¤ò·ë¤Ö¹Á¼îß´Âç¶¶¤Î¼î³¤Æ»Ï©ÄÌ´Ø½ê¤òÄÌ²á¤·¤¿¿Í¿ô¤È¼ÖÎ¾¡¢ÌÈÀÇ¾ÃÈñ¤Î¶â³Û¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢µÙ´ü´ÖÃæ¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶ÀÇ´ØÉôÌç¤ÏÌÈÀÇÉÊ1Ëü6000ÅÀ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢ÌÈÀÇ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤Ï±ä¤Ù1Ëü3000¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯7·î1Æü¤«¤é¹Á¼îß´Âç¶¶¤ÎÄÌ´Ø½ê¤Ç¤Ï¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¤«¤é¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¼ê²ÙÊª¤ÎÌÈÀÇÏÈ¤¬5000¸µ¡ÊÌó10Ëü6000±ß¡Ë¤«¤é1Ëü2000¸µ¡ÊÌó25Ëü4000±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈÀÇÅ¹¤Ç¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº
¿·¤¿¤ÊÌÈÀÇÀ¯ºö¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ½»Ì±¤Î¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ªË¬Ìä¤ä¾ÃÈñ¤¬¤±¤ó°ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î½ÕÀá´ü´ÖÃæ¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¤òÄÌ²á¤¹¤ë¿Í¤Î¿ô¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÇ´Ø¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹Á¼îß´Âç¶¶¤òÄÌ²á¤·¤Æ¹Åì¾Ê¤ò½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¿Í¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ18¡¥5¡óÁý¤Î±ä¤Ù101Ëü7000¿Í¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34¡¥3¡óÁý¤Î±ä¤Ù16ËüÂæ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¹Á¼îß´Âç¶¶ÌÈÀÇÅ¹¤Î¿©ÉÊÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹Á¼îß´Âç¶¶¤ÏÆüÁý¤·¤Ë±Û¶¼è°ú¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë