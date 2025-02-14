¥Ï¥àÅÞ¡¦ËÒÌî¿¿è½°¦¡¡²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ÇÄá²¬¿µÌé»á¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥ä¥Ð¤¤ ´¶Æ°¤À¤¼¤Ã¡ª¡ª¡×
¡¡¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡×¤Î12´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ËÒÌî¿¿è½°¦¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Äá²¬¿µÌé»á¡Ê43¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëËÒÌî¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë²Æì¸©¡¦Ì¾¸î»Ô¤Î¡ÖEnagic¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÌ¾¸î¡×¤òË¬¤ì¡¢¡ÖÄá²¬¿µÌé¤µ¤ó¡¡2025.2.1¡¡Enagic¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÌ¾¸î¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥×½éÆü¡¢µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ØºòÆü¤Ï¤è¤¯Ì²¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ê¤¢¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡¡¥ä¥Ð¤¤ ´¶Æ°¤À¤¼¤Ã¡ª¡ª¡×¤ÈÃÆ¤±¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖGAORA SPORTS¤µ¤ó¡¡Äá²¬¿µÌé¤µ¤ó¡¡¤Þ¤ê¤¢¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ø¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤â¼ÁÌä¤É¤¦¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Äá²¬¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢GAORA SPORTS¤Ç²òÀâ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄá²¬»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÄá²¬¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤ª»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¥ã¥ó¥×¡¢²òÀâ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÏÃ¤·Ê¹¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼Ãå¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥×Ãæ·Ñ¤ß¤¿¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£