¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ó¥Ç¥Ó¥ë¤òÄÉ¤¨¡ª¡×Âè21ÏÃ¡ÖÀÐÁü¡Ê¥´ー¥ì¥à¡Ë¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤»¡ª¡×¤¬·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¤Ë¤Æ¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
2·î14Æü ¸ø³«
²Á³Ê¡§90pt
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï2·î14Æü¡¢¤¯¤Ü¤¿¤Õ¤ß¤ª»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ó¥Ç¥Ó¥ë¤òÄÉ¤¨¡ª¡×Âè21ÏÃ¡ÖÀÐÁü¡Ê¥´ー¥ì¥à¡Ë¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤»¡ª¡×¤ò·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï90pt¡£
¡¡ËÜºî¤Ï½÷À¤Ë¡È¥Ê¥Ë¡É¤òÀ¸¤ä¤¹ËâÊª¡¦¥Á¥ó¥Á¥ó¥Ç¥Ó¥ë¤Î¥Óー¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÁ¸±¼Ô¡¦¥¢¥ó¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¥Á¥ó¥Á¥ó¥Ç¥Ó¥ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥³¥á¥Ç¥£¡£¸½ºß·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ê¤ëÂè19ÏÃ¡ÖÆÍÆþ¡ª¥Á¥ó¥Ç¥Ó¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ª¡×¤äÂè20ÏÃ¡ÖÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¼é¸î¼Ô...¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè21ÏÃ¡ÖÀÐÁü¡Ê¥´ー¥ì¥à¡Ë¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤»¡ª¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
Âè20ÏÃ¡ÖÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¼é¸î¼Ô...¡ª¡×¤Î¥Úー¥¸
Âè19ÏÃ¡ÖÆÍÆþ¡ª¥Á¥ó¥Ç¥Ó¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ª¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥Á¥ó¥Á¥ó¥Ç¥Ó¥ë¤òÄÉ¤¨¡ª¡Û
ËâÊª¡¦¥Á¥ó¥Á¥ó¥Ç¥Ó¥ë¤Î¥Óー¥à¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥Ë¤¬À¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÁ¸±¼Ô¡¦¥¢¥ó¡£¥Á¥ó¥Á¥ó¥Ç¥Ó¥ë¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥ó¤Î¥Ê¥Ë¤â¥¤¥¥ê¤¿¤Ä¡ª ·ã¥ä¥Ð¡ù¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡ª
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.