ONE OK ROCKのTakaが自身のInstagramを更新し、リンキン・パーク(LINKIN PARK)のマイク・シノダ、コリン・ブリテンとのオフショットを投稿した。

【写真】リンキン・パークのマイク・シノダとの親密な2ショットを公開したワンオクTaka

■マイクが肩に手を回し、Takaが舌を出している2ショット

リンキン・パークは、ボーカルのエミリー・アームストロングとドラマーのコリン・ブリテンを新メンバーに迎え、2024年11月にアルバム『FROM ZERO』をリリースして復活。2025年2月11日・12日には埼玉・さいたまスーパーアリーナで7年ぶりの来日公演も行い、大盛況となった。

7月11日にフランス・パリで行われるリンキン・パークのワールドツアーにONE OK ROCKの出演が決定。Takaは「本当に感慨深いコンサートだった。フランスで一緒にやるのが本当に楽しみだ!」とライブの感想とパリ公演への期待を記し、マイクとの2ショットを公開した。

パーカーにブルゾン姿のマイクは、笑顔を浮かべてTakaの肩に手を回している。デニムジャケットにキャップのTakaは舌を出していて、仲の良さが伝わってくる1枚だ。

SNSには「最高のツーショットだ」「めっちゃいい写真」といった声が寄せられている。

マイクも自身のInstagramを更新。「Tokyo, Night 2」と題して来日公演2日目のステージショットをオフショットを披露している。

アリーナの客席に乗り出してオーディエンスにマイクを向けているショット(1枚目)、エミリーと一緒に手を高く掲げて歌唱中の姿(2枚目)、客席を写したショット(3枚目)、ジョー・ハーンとのショット(4枚目)などステージショットの他に、Takaとの2ショット(6枚目)も公開。こちらはTakaがピースし、ふたりとも笑顔を見せている。

■Takaはコリンに抱きつき「彼と出会って10年」

Takaは「彼と出会って10年これもまた感慨深い!!!」と綴り、コリンに抱きついている親密な2ショットも投稿。

コリンはリンキン・パークの新メンバーではあるが、ONE OK ROCKの楽曲にプロデューサー/ソングライターとして関わったことがあり、Takaとは旧知の仲。ふたりの表情からも嬉しさが溢れている。

SNSには「コリンだ!Taka嬉しそう」「素敵な笑顔に見てるこっちもにんまり」といったファンの声を見ることができる。

コリンも自身のX(旧Twitter)に「10 years later- Still one of my closest friends.(10年後の今も最も親しい友人のひとり)」というメッセージと共に、Takaとの2ショットを投稿している。

また、コリンはInstagramに「Tokyo, night 2.」と題し、ステージショットのほか、リンキン・パークのメンバーと一緒にTaka、Toru(ONE OK ROCK)と大政絢、Hiro(MY FIRST STORY)と山本舞香、京本大我(SixTONES)、DAIDAI(Paledusk)など豪華メンバーでの集合ショット(3枚目)も公開している。