¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¤¬¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯¤È¤ÎÇ®¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ªHiro¡ÊMY FIRST STORY¡Ë¤äµþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¤ò¸ò¤¨¤¿¹ë²Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤â
ONE OK ROCK¤ÎTaka¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯¡ÊLINKIN PARK¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥Î¥À¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ó¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥Î¥À¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¥ï¥ó¥ª¥¯Taka
¢£¥Þ¥¤¥¯¤¬¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¡¢Taka¤¬Àå¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë¤Î¥¨¥ß¥êー¡¦¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤È¥É¥é¥Þー¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ó¤ò¿·¥á¥ó¥Ðー¤Ë·Þ¤¨¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFROM ZERO¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤ÆÉü³è¡£2025Ç¯2·î11Æü¡¦12Æü¤Ë¤Ïºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤â¹Ô¤¤¡¢ÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7·î11Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ËONE OK ROCK¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Taka¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¥³¥ó¥µー¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤È¥Ñ¥ê¸ø±é¤Ø¤Î´üÂÔ¤òµ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ñー¥«ー¤Ë¥Ö¥ë¥¾¥ó»Ñ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆTaka¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ÎTaka¤ÏÀå¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë1Ëç¤À¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¤¥¯¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖTokyo, Night 2¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÍèÆü¸ø±é2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥êー¥Ê¤ÎµÒÀÊ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡¢¥¨¥ß¥êー¤È°ì½ï¤Ë¼ê¤ò¹â¤¯·Ç¤²¤Æ²Î¾§Ãæ¤Î»Ñ¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢µÒÀÊ¤ò¼Ì¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡¢¥¸¥çー¡¦¥Ïー¥ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Taka¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¤â¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤ÏTaka¤¬¥Ôー¥¹¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Taka¤Ï¥³¥ê¥ó¤ËÊú¤¤Ä¤¡ÖÈà¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Ç¯¡×
Taka¤Ï¡ÖÈà¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Ç¯¤³¤ì¤â¤Þ¤¿´¶³´¿¼¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥³¥ê¥ó¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÆÌ©¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£
¥³¥ê¥ó¤Ï¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ONE OK ROCK¤Î³Ú¶Ê¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Taka¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤â´ò¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ê¥ó¤À¡ªTaka´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë¸«¤Æ¤ë¤³¤Ã¤Á¤â¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥ê¥ó¤â¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¡Ö10 years later- Still one of my closest friends.¡Ê10Ç¯¸å¤Îº£¤âºÇ¤â¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢Taka¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ê¥ó¤ÏInstagram¤Ë¡ÖTokyo, night 2.¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤ËTaka¡¢Toru¡ÊONE OK ROCK¡Ë¤ÈÂçÀ¯°¼¡¢Hiro¡ÊMY FIRST STORY¡Ë¤È»³ËÜÉñ¹á¡¢µþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¡¢DAIDAI¡ÊPaledusk¡Ë¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£