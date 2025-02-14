Í¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤ë¡È3¥¯¥é¥Ö¡É¡¡Ä®ÅÄ¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ï¡Ä¿·ÀïÎÏ¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡©¡ÚJ1½ç°ÌÍ½ÁÛ¡Û
Í¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¹Åç¡¢¿À¸Í¡¢¼¯Åç¤Î3¥¯¥é¥Ö
¡¡2·î14Æü¤Ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÂçÌö¿Ê¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È»öÁ°¤ÎÁ°É¾È½¤¬Ê¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬J1¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸÷·Ê¤À¤¬¡¢¤Þ¤ºÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î3¥¯¥é¥Ö¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºòµ¨MVP¤ÎFWÉðÆ£²Åµª¤¬»ÄÎ±¤·¡¢º£Ç¯¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¿À¸Í¤ò3Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹þ¤á¤Æ1°ÌÍ½ÁÛ¤Ë¡£Á°¥¥ã¥×¥Æ¥óMF»³¸ý·Ö¤ÎÂàÃÄ¤Ï·üÇ°ÅÀ¤À¤¬¡¢MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤äMFµÜÂåÂçÀ»¤Ê¤É¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÁª¼ê¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¼¡ÅÀ¤Ïºòµ¨2°Ì¤Î¹Åç¤òµó¤²¤¿¤¤¡£FW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡¢MFÅÄÃæÁï¡¢MF°æ¾åÄ¬²»¡¢FWÃæÂ¼ÁðÂÀ¡¢DF¿ûÂçµ±¤È¿·ÀïÎÏ¤¬½¼¼Â¡£ÂçÃíÌÜ¤Î18ºÐMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥ÙÂÎÀ©4Ç¯ÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤â¹â¤¤¤À¤±¤ËÈá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡3°ÌÍ½ÁÛ¤Ïµ´ÌÚÃ£¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¼¯Åç¡£FWÎëÌÚÍ¥Ëá¤È¿·ÀïÎÏFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬ÊÂ¤Ö2¥È¥Ã¥×¤ÎÇË²õÎÏ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¦¤Î¤«¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤Ë¤è¤ë¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿»Æ©¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤äFWÄ¹ÁÒ´´¼ù¤Ê¤É¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æºòµ¨13°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÉÔºß¤Ï²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤¤ºòµ¨4°Ì¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò¾å°Ì¤ËÍ½ÁÛ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤âÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòµ¨3°Ì¤È²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿Ä®ÅÄ¤Ïº£µ¨¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ´üÂÔ´¶¤Î»ý¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±¿Æ°ÎÌ¤òÉð´ï¤ËÀï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤À¤±¤ËACL¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ò°ú¤È´¤«¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤äÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢¤½¤·¤Æ¾º³ÊÁÈ¤Î3¥¯¥é¥Ö¤Ï²¼°Ì¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1»²Àï¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÏÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëMF¹¾ºäÇ¤¤¬´Ú¹ñ¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ºòµ¨¤ÎÄ®ÅÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÀÐÀî ÎË / Ryo Ishikawa¡Ë