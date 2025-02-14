¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥«¥ê¡¼¤À¡×¡¡ÉÙ±Ê·¼À¸¡¢Áê¼êËÝÏ®3P¥·¥å¡¼¥È¤Ë¾Î»¿¡¡ÊÆ²òÀâ¤«¤é»×¤ï¤ºÏ³¤ì¤¿Ã¦Ë¹¤ÎÀ¼
Å¨ÃÏ¥¹¥¯¥¢¥É¥í¥óÀï¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤17ÆÀÅÀ
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º²¼ÉôÁÈ¿¥G¥ê¡¼¥°¡¦¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÉÙ±Ê·¼À¸¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¹¥¯¥¢¥É¥í¥óÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë17ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·127-105¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£²ÚÎï¤Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê3P¡Ë¥·¥å¡¼¥È¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥«¥ê¡¼¤À¡×¤È¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÉÙ±Ê¤ÏÂè1¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤«¤é½Ð¾ì¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÌÂ¤ï¤º¥·¥å¡¼¥È¡£¹¬Àè¤è¤¯3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£Âè2Q¤Ë¤Ï±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤¿Áê¼ê¤ò¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç¤«¤ï¤¹¤È¡¢°ìÅÙÂÎÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤ÁºÆ¤ÓÆÀÅÀ¡£Âè4Q¤Ë¤â±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÀ®¸ù¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð17ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¸ø¼°X¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬ÉÙ±Ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÊÆÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢Âè2Q¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö°ìÃ¼¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥ê¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡ª¡×¤È¼Â¶·¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ÚÎï¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¡ÄHahahah¡×¤È²òÀâ¼Ô¤ÏÃ¦Ë¹¤·¤¿¤«¤ÎÍÍ¤Ë»×¤ï¤ºÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇ¥«¥ê¡¼¤À¡×¤Ê¤É¤È»¿¼¤¬Â£¤é¤ì¤¿ÉÙ±Ê¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëG¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¤È¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë