¡ÖÈæ²ÅÂç¸ã¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¤¬¿ÆÍ§¤Ë°úÂà¥Þ¥Ã¥ÁÀë¸À¡ÖÉé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤ç¡×
¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥à²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£24Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÆ±µé4°Ì¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤È½éËÉ±ÒÀï¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç¤â2020Ç¯10·î¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤Î·èÃå¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡ÖÈæ²ÅÂç¸ã¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¡×¤È°úÂà¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï29ºÐ¤ÎÄé¤¬12¾¡¡Ê8KO¡Ë2Ê¬¤±¡¢29ºÐ¤ÎÈæ²Å¤¬21¾¡¡Ê19KO¡Ë3ÇÔ1Ê¬¤±¡£
¡¡Í§¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¡£Äé¤Ï¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÈæ²ÅÂç¸ã¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤¬²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿©»ö¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤ë´ÖÊÁ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Èº£²óËÍ¤¬Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÙ¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¤³¤È¡£åºÎï¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤½¤ì¤¬»î¹ç¤òº¸±¦¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¶ÉÌÌ¤Î¿Í´Ö¤Ï¡ÊÉé¤±¤ì¤Ð¡Ë¤â¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤ç¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â°úÂà¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤ç¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Èæ²Å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô»þÂå¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15ÀïÏ¢Â³KO¾¡Íø¤ÎÆüËÜµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£2¿Í¤Ï20Ç¯10·î¤ËÂÐÀï¤·¡¢Äé¤Î0-1¡Ê94-96¡¢95-95¡ß2¡Ë¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£Èæ²Å¤ÏºòÇ¯9·î¤ËWBO²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¤ËÄ©Àï¤·¡¢È½ÄêÉé¤±¡£°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤Î10·î¤ËÄé¤¬°æ¾åÂó¿¿¤«¤é²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£Èæ²Å¤ÏÄéÀï¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ÇËÝ¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸ÍºÝ¤Ë¤¤¤ëÄ©Àï¼Ô¡£°ìÊý¡¢º²¤Î»î¹ç¤Ç²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿Äé¤âµ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ù¥ë¥È¼é¤í¤¦¤À¤È¤«¡¢·Þ¤¨·â¤È¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÎ×¤ó¤À¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ä¤é¤ì¤ë¡£»ý¤ÁÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤«¤·¤Æ´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î¸°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Î·èÃÇÎÏ¤È¿´¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö½Ö´Ö¡¢½Ö´Ö¤Ç·èÃÇ¤ò¥ß¥¹¤ë¤ÈÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£°ì½Ö¤Î¸íº¹¤ÇÅÝ¤¹¡¢ÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¡×¤È¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï100²ó°Ê¾å¤ò¾Ã²½¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾å²¼¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î·¤¤Ç¥·¥ã¥É¡¼1²ó¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á1²ó¤òÈäÏª¤·¡¢·Ú¤á¤ËÎ®¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÏºÇ¶áµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£´ñ¤·¤¯¤âºÇ¶á¸«¤¿±Ç²è¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¡£·¤¤Ï¹õ¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡£Æ°¤¤Å¤é¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡û¡ÄÆ±¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬Æ±µé6°Ì¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤â¡¢Æ±µé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ÇÁ°WBOÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Â¾¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ÏIBF¤ËÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¡¢WBO¤ËÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬½¢¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë