¡ã30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±Áë²ñ¡äÂÀ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ã¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¨¡¨¡¤Ç¤â¡ÖÍ¦µ¤½Ð¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤¿Æü
Ãæ³ØÂ´¶È¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÂÎ½Å¤¬30kgÁýÎÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦A»Ò¡£ µìÍ§¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤ÆÆ±Áë²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ÉÔ°Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎA»Ò¤¬²ñ¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´é¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¡Ä¡Ä¡©
Æ±Áë²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë
¡Ö¤â¤¦45ºÐ¡×¤È»×¤¦¤È·ù¤Ç¤â¸½¼Â¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¿ÆÍ§¤ÎC¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤À¤±¤Ï¡¢15ºÐ¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤¬¿´¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤¬ÀÄ½Õ¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¾¯½÷¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÆ±Áë²ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤È¤Î¸òÎ®¤âºÆ³«¤·¡¢ÂèÆó¤ÎÀÄ½Õ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Âç¾ë¥µ¥é
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦½¸µÒ¡¦±¿±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥¿ー»ö¶È¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤â²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô·ó¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£»ö¶È¤òµ¯¤³¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·Ð¸³¤«¤é½÷À¥êー¥Àー¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤ËÇº¤á¤ëÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¥â¥Ã¥Èー¡£