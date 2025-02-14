¥´¥í¥´¥í¤½¤Ü¤í¤ÎÃæ²ÚßÖ¤á¡¢½ÕµÆ¤Î¥Á¥Â¥ß¡Ä¤Ò¤­Æù¤ò»È¤Ã¤¿ÀÄºÚ¤Î¤ª¤«¤º2Áª


¡Ú²èÁü16Ëç¡ÛÀÄºÚ¤òÅ°Äì³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¤ª¤«¤º

ÆÚ¤Ò¤­Æù¤Î¥ì¥·¥Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢Æù¤½¤Ü¤í¡¢Æù¤¸¤ã¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Éâ¤«¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤é¡¢º£¤Î»þ´ü¤ÏÁêÀ­¤ÎÎÉ¤¤ÀÄºÚ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£

ÎÐ¿§¤¬ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¡¢Ãæ²ÚßÖ¤á¤È¥Á¥Â¥ß¤Î2ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¢£¥´¥í¥´¥í¤½¤Ü¤í¤ÈÀÄºÚ¤ÎÃæ²ÚßÖ¤á

Æù´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à

Æù´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¡Ö¥´¥í¥´¥í¤½¤Ü¤í¤ÈÀÄºÚ¤ÎÃæ²ÚßÖ¤á¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¾®¾¾ºÚ¡¡...Âç1¤ï(Ìó250g)

¡¦ÆÚ¤Ò¤­Æù ...200g

¡¦¶Ì¤Í¤® ...1/2¸Ä

¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÇöÀÚ¤ê...1ÊÒÊ¬

¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤ì¡ãº®¤¼¤ë¡ä

¡¡­øÀÖÅâ¿É»Ò¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê...1ËÜÊ¬

¡¡­ø¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ...³ÆÂç¤µ¤¸1/2

¡¡­ø±ö ...¾®¤µ¤¸1/4

¡¦¥µ¥é¥ÀÌý

¡¦±ö

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¶Ì¤Í¤®¤Ï²£1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¾®¾¾ºÚ¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÍÕ¤È·Ô¤Ë¤¶¤Ã¤ÈÊ¬¤±¤ë¡£

2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤­Æù¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é¥Ñ¥«¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ±ö¾®¤µ¤¸1/4¤ò¤Õ¤ë¡£¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¡¢¤Ø¤é¤Ç¤Ò¤­Æù¤ò·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÌó2Ê¬¾Æ¤­¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÌó1Ê¬¾Æ¤¯¡£

3. ¤Ò¤­Æù¤òÁÆ¤¯³ä¤ê¡¢Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î·Ô¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¾®¾¾ºÚ¤ÎÍÕ¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤ì¤ò²Ã¤¨¡¢¶¯²Ð¤Ç¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬297kcal/±öÊ¬2.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)

¢£ÆÚ¤Ò¤­Æù¤È½ÕµÆ¤Î¥Á¥Â¥ßÉ÷

¤â¤Ã¤Á¤êÀ¸ÃÏ¤Ë½ÕµÆ¤Î¹á¤ê¤¬¹¥ÁêÀ­¡ª

¤â¤Ã¤Á¤êÀ¸ÃÏ¤Ë½ÕµÆ¤Î¹á¤ê¤¬¹¥ÁêÀ­¡ª¡ÖÆÚ¤Ò¤­Æù¤È½ÕµÆ¤Î¥Á¥Â¥ßÉ÷¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦½ÕµÆ ...1/2¤ï

¡¦ÆÚ¤Ò¤­Æù ...100g

¡¦À¸ÃÏ

¡¡­øÍÏ¤­Íñ ...2¸ÄÊ¬

¡¡­ø¾®ÇþÊ´ ...1/2¥«¥Ã¥×

¡¡­ø±ö ...¾®¤µ¤¸1/4

¡¡­ø¤³¤·¤ç¤¦ ...¾¯¡¹

¡¡­ø¿å ...Âç¤µ¤¸3

¡¦¤¿¤ì¡ãº®¤¼¤ë¡ä

¡¡­øÇò¤¤¤ê¤´¤Þ ...¾®¤µ¤¸1

¡¡­ø¿Ý¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ...³Æ¾®¤µ¤¸2

¡¡­ø°ìÌ£Åâ¿É»Ò ...¾¯¡¹

¡¦¥µ¥é¥ÀÌý

¡¦¤´¤ÞÌý

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ½ÕµÆ¤Ï4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£

2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤­Æù¡¢½ÕµÆ¡¢À¸ÃÏ¤Î¾®ÇþÊ´¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¡¢ºÚÈ¤¤Ç¤Ò¤­Æù¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¡¢¾®ÇþÊ´¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£ÍÏ¤­Íñ¡¢¿å¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤½¤Î¤Ä¤Éº®¤¼¤ë¡£

3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸3¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[2]¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¹­¤²¤ë¡£¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¯¡£ÆéÈ©¤«¤é¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤é¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¿¤ì¤òÅº¤¨¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬509kcal/±öÊ¬2.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¥ä¥ß¡¼)

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¡Ö¥´¥í¥´¥í¤½¤Ü¤í¤ÈÀÄºÚ¤ÎÃæ²ÚßÖ¤á¡×¤Î¤Ò¤­Æù¤Ï¤Ý¤í¤Ý¤í¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤·¡£Âç¤­¤¯³ä¤ì¤ÐÆù´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥´¥í¥´¥í¤½¤Ü¤í¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¢¥ä¥ß¡¼¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂÙ²ð¡¢ÀéÍÕ½¼

±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤¡¿¿¿ÌÚÊ¸³¨

¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ê¸/ÃæÅÄÌª´»